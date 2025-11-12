Trump will BBC verklagen und 1 Milliarde US-Dollar Schadensersatz fordern

In Kürze:

Trump will die BBC verklagen wegen der Bearbeitung seiner Rede vom 6. Januar

wegen der Bearbeitung seiner Rede vom 6. Januar Er wirft dem Sender Täuschung der Öffentlichkeit vor

vor Fordert Entschuldigung und Schadensersatz in Höhe von einer Milliarde US-Dollar

US-Präsident Donald Trump erklärte, dass er rechtliche Schritte gegen die BBC einleiten wolle. Grund dafür seien die Bearbeitungen seiner Rede vom 6. Januar 2021. Die Rede wurde in einer Dokumentation des britischen Senders gezeigt.

In einem Interview mit Fox News, das am 10. November ausgestrahlt wurde, sagte Trump, er erwäge eine Klage. Die BBC habe seine Rede so bearbeitet, dass die Öffentlichkeit getäuscht wurde. Außerdem wirke er dadurch radikal.

„Sie haben die Öffentlichkeit betrogen und es zugegeben“, sagte der Präsident. „Und so etwas geschieht bei einem unserer großen Verbündeten. Das ist besonders enttäuschend.“

Bearbeitung von Trumps Rede

Die BBC-Dokumentation Panorama schnitt Zitate aus verschiedenen Teilen von Trumps Rede zusammen. Dadurch sah es so aus, als habe er eine durchgehende Ansprache gehalten. Er habe seine Anhänger aufgefordert, mit ihm zum US-Kapitol zu marschieren und zu kämpfen. Die Dokumentation lief eine Woche vor der Präsidentschaftswahl 2024.

„Das ist ein trauriges Ereignis“, sagte Trump. „Sie haben meine Rede vom 6. Januar verändert. Es war eine schöne und beruhigende Rede. Sie haben sie radikal erscheinen lassen.“ Weiter sagte er: „Später zeigten sie mir die Ergebnisse. Sie haben alles verfälscht. Das war sehr unehrlich. Der Chef ist zurückgetreten, und viele andere ebenfalls.“

Rechtliche Schritte

Die Epoch Times hat die BBC um eine Stellungnahme gebeten.

Ein Schreiben von Trumps Anwalt Alejandro Brito fordert die BBC auf, die falschen, diffamierenden, abwertenden und hetzerischen Aussagen sofort zurückzuziehen. Der Sender soll sich entschuldigen. Präsident Trump soll angemessen für den verursachten Schaden entschädigt werden. Andernfalls droht eine Klage auf Schadensersatz in Höhe von einer Milliarde US-Dollar.

„Wenn die BBC den Forderungen nicht bis zum 14. November 2025, 17:00 Uhr, nachkommt, bleibt Präsident Trump keine andere Wahl, als seine rechtlichen Rechte geltend zu machen, einschließlich einer Klage über nicht weniger als 1.000.000.000 US-Dollar Schadensersatz“, heißt es in dem Schreiben.

Ein BBC-Sprecher teilte der Epoch Times am 11. November per E-Mail mit, dass das Schreiben geprüft und zu gegebener Zeit beantwortet werde.

Der Sender entschuldigte sich bereits nach den Rücktritten seines Generaldirektors Tim Davie und der CEO für Nachrichten, Deborah Turness, am 9. November.

Reaktion der BBC

Die BBC wurde durch eine Königliche Charta gegründet und ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, der hauptsächlich durch eine jährliche Rundfunkgebühr der britischen Haushalte finanziert wird, so die Website des Senders.

Der Nachrichtensender wurde beschuldigt, die Rede, die Trump am Tag des Angriffs auf das US-Kapitol 2021 hielt, in seiner Sendung vom 28. Oktober 2024 mit dem Titel „Trump A Second Chance?“ selektiv bearbeitet zu haben.

Die Panorama-Episode schnitt Clips aus der Rede zusammen, sodass der Eindruck entstand, Trump habe gesagt: Wir gehen zum Kapitol, ich werde bei euch sein, und wir kämpfen, wir kämpfen mit aller Kraft, und wenn ihr nicht kämpft, werdet ihr kein Land mehr haben.

Im Original kam der erste Teil des zusammengeschnittenen Materials, als er sagte: „Wir gehen zum Kapitol, ich werde bei euch sein“, 15 Minuten nach Beginn der Rede. Die Zeile, „wir kämpfen mit aller Kraft“, wurde erst 54 Minuten später gesagt. Die Sendung ließ zudem den Eindruck entstehen, dass Mitglieder der Gruppe Proud Boys durch Trumps Worte zum Marsch auf das Kapitol angestiftet wurden.

BBC-Vorsitzender Samir Shah schickte am 10. November ein Schreiben an das britische Kultur-, Medien- und Sportkomitee und entschuldigte sich für einen Fehler im Urteil bei der Bearbeitung der Rede.