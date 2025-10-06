Logo Epoch Times

Nach einem 30-minütigen Telefonat

Trump will Brasiliens Präsident Lula „in naher Zukunft“ treffen

US-Präsident Donald Trump und Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva haben am Montag rund 30 Minuten miteinander telefoniert. Trump sprach von einem „sehr guten“ Gespräch, der Schwerpunkt lag auf Handel und Wirtschaft.

US-Präsident Donald Trump (Archivbild).

Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Redaktion
Nach monatelangen Spannungen zwischen den USA und Brasilien hat US-Präsident Donald Trump ein am Montag geführtes Telefonat mit dem brasilianischen Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva als „sehr gut“ gelobt.
„Wir werden weitere Gespräche haben und wir werden in naher Zukunft zusammenkommen, sowohl in Brasilien als auch in den USA“, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.

Fokos: Handel und Wirtschaft

„Wir haben viele Dinge besprochen“, aber der Schwerpunkt habe auf der Wirtschaft und dem Handel gelegen, erklärte Trump. Die brasilianische Präsidentschaft teilte ihrerseits mit, die beiden Staatschefs hätten 30 Minuten lang in einem „freundlichen Ton“ miteinander gesprochen. Lula habe die Aufhebung der Zölle auf brasilianische Produkte sowie von Sanktionen gefordert.
Die Trump-Regierung hat Zölle in Höhe von 50 Prozent auf brasilianische Produkte verhängt. Auch belegte sie den brasilianischen Verfassungsrichter Alexandre de Moraes mit Sanktionen.
Begründet wurden die Strafmaßnahmen mit dem Vorgehen der brasilianischen Justiz gegen den ultrarechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, das Trump als „Hexenjagd“ angeprangert hat. (afp/red)

