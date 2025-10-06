Logo Epoch Times

„Nationale Sicherheit“

Trump: Zollsatz von 25 Prozent für Lkw gilt ab 1. November

US-Präsident Donald Trump hat die Einführung der Zölle auf Lkw für den 1. November angekündigt.

US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Zollsatz auf Lkw angekündigt.

Foto: Sina Schuldt/dpa

Redaktion
„Ab dem 1. November werden alle Mittel- und Schwerlast-Lkw, die aus anderen Ländern in die USA eingeführt werden, mit einem Zollsatz von 25 Prozent belegt“, erklärte Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Maßnahme soll einheimische Lkw-Hersteller unterstützen.
Der US-Präsident begründete die Zölle zudem mit der „nationalen Sicherheit“. Er kündigte Ende September außerdem Zölle auf Möbel in Höhe von bis zu 50 Prozent an. Medikamente sollten mit einem Aufschlag von 100 Prozent belegt werden.
Im Zuge seiner Zollpolitik hatte Trump in den vergangenen Monaten die Zölle für zahlreiche Handelspartner teils massiv erhöht. Um noch höhere Zölle abzuwenden, akzeptierte die EU einen allgemeinen Zollsatz von 15 Prozent, der für die meisten Produkte seit dem 7. August gilt.
Es ist nicht klar, inwiefern die angekündigten Zölle auf Lkw mit bestehenden Handelsabkommen in Einklang gebracht werden können.  (afp/red)

