Trump zum Gaza-Krieg: „Ich denke, wir haben ein Abkommen“

Nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump ist im Bemühen um eine Waffenruhe im Gazastreifen eine Einigung erzielt worden. „Ich denke, wir haben ein Abkommen“, sagte Trump am Freitag vor Journalisten vor dem Weißen Haus in Washington. „Das wird ein Abkommen sein, das die Geiseln zurückbringen wird. Das wird ein Abkommen, das den Krieg beenden wird“, ergänzte der US-Präsident.

Trump hatte in den vergangenen Tagen mehreren Staatschefs muslimischer Länder sowie dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu einen neuen Friedensplan vorgelegt.

Trumps Sondergesandter Steve Witkoff hatte am Mittwoch in New York von einem 21-Punkte-Plan für Frieden im Nahen Osten und im Gazastreifen gesprochen, den Trump am Rande des UN-Treffens bereits mit einer Gruppe arabischer Staaten und muslimisch geprägten Ländern wie der Türkei besprochen habe.

Am Donnerstag hatte der US-Präsident mit Netanjahu telefoniert, am Montag empfängt er den israelischen Ministerpräsidenten im Weißen Haus in Washington.

Witkoff hatte sich zuversichtlich geäußert, „in den kommenden Tagen irgendeine Art von Durchbruch ankündigen“ zu können. Bisher waren Trumps Vorstöße für einen Frieden im Nahen Osten im Sande verlaufen.(afp/red)