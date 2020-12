Trumps Rede im Wortlaut: Wahlbetrug ist „eine Verhöhnung der Demokratie“ und „eine Schande für unsere Republik“ + Video

Der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten hat am 22. Dezember eine Rede an seine Nation gerichtet – das Video dazu wurde von YouTube komplett gelöscht. In der Botschaft stellte Donald Trump klar, warum er mit allen „legalen und verfassungsmäßigen“ Mitteln gegen den Ausgang der US-Wahl 2020 vorzugehen gedenkt. YouTube löscht seit dem 9. Dezember alle Inhalte, „die behaupten, dass weit verbreiteter Betrug oder Fehler den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl verändert haben“. Die ca. 14-minütige Rede können Sie hier synchronisiert ansehen und im Wortlaut nachlesen.

Meine lieben Amerikaner. Heute möchte ich Euch erklären, warum ich so entschlossen bin, jede legale und verfassungsmäßige Option zu nutzen, um den Diebstahl der Präsidentschaftswahlen zu stoppen. Als Präsident gehört es zu meinen feierlichsten Pflichten, die Integrität Eures heiligen Wahlrechts zu schützen.

In diesem Jahr, mit dem Virus als Vorwand, haben Beamte der Demokraten in den wichtigsten Swing States illegal ihre eigenen staatlichen Gesetze verletzt, um einen Betrug zu ermöglichen, zu fördern und zu erleichtern – und dies in einem Ausmaß, wie es nie zuvor in der Geschichte unseres Landes gesehen wurde.

Die Wahrheit ist, dass wir die Wahl mit einem Erdrutschsieg gewonnen haben. Wir haben sie groß gewonnen. Heute werde ich Euch die Fakten geben, die jeder Amerikaner wissen muss.

Um Mitternacht hatten wir einen überwältigenden Vorsprung in den Swing States

Gehen wir zurück zur Wahlnacht. Um Mitternacht hatten wir einen überwältigenden Vorsprung in den Swing States. Wir gewannen Florida mit einer Rekordzahl an Stimmen. Wir gewannen Ohio mit einer Rekordzahl an Stimmen. Und ebenso gewannen wir Iowa mit 8,2 Prozent. Ganz anders als das falsche Narrativ, das in den Medien dargestellt wird.

Wir hatten 293.000 Stimmen Vorsprung in Michigan, 112.000 Stimmen in Wisconsin, 356.000 Stimmen in Georgia, und fast 700.000 Stimmen in Pennsylvania – alles Swing States. Diese Zahlen waren für Joe Biden absolut unmöglich zu übertreffen.

Aber die Demokraten taten es. Und jeder, der Vorhersagen erstellt hat, wusste es und hat es verstanden. Die bedeutendsten Politikexperten unserer Nation riefen an, um mir zu unserem Sieg zu gratulieren.

Auszählung der Stimmen wurde in mehreren Bundesstaaten plötzlich gestoppt

Dann plötzlich begann alles zu verschwinden. Alles begann sich zu verändern. Die Auszählung der Stimmen wurde in mehreren Bundesstaaten plötzlich gestoppt.

Mitten in der Nacht wurde eine riesige und statistisch unvorstellbare Menge an Stimmzetteln abgeladen. Diese haben die Ergebnisse in einem Staat nach dem anderen gekippt. Um 6:31 Uhr, sehr früh am Morgen, meldete Michigan plötzlich 147.224 Stimmen. 94 Prozent für Biden und 6 Prozent für Trump.

Um 4:42 Uhr meldete Wisconsin 143.279 Stimmen, fast alle davon für Biden. Ein ähnlicher massiver Sprung der Stimmzettel geschah in Georgia um 1:34 Uhr. Wieder waren fast alle Stimmen für Biden. Diese gigantischen und lächerlich einseitigen Zettel waren auf wundersame Weise gerade genug, um Joe Biden in allen wichtigen Swing States in Führung zu bringen.

Diese eklatanten Anomalien sind nur die Spitze des Eisbergs

Diese eklatanten Anomalien sind nur die Spitze des Eisbergs. Wir führten in 18 von 19 Vorwahlbezirken. Ein Rekord, der in den letzten 40 Jahren den Gewinner jeder Präsidentschaftswahl korrekt vorhergesagt hat.

Wir haben auch in Ohio, Florida und Iowa mit historischen Vorsprüngen gewonnen. Das bedeutet, dass Biden der erste Kandidat seit 1960 wäre und erst der zweite Kandidat in der amerikanischen Geschichte, der das Weiße Haus gewinnt, aber in allen dieser drei wichtigen Staaten verloren hat. Und es war nicht einmal knapp.

Mit Joe Biden an der Tabellenspitze haben die Demokraten 25 von 26 Sitzen im Repräsentantenhaus verloren. Das ist ein Rekord. Die Demokraten sollten eigentlich 15 Sitze gewinnen. Und stattdessen haben sie wegen meines Erfolges und des „Windschattens“, wie sie es nennen, 14 Sitze verloren. Denkt mal drüber nach. Sie waren dabei, haushoch zu gewinnen und haben am Ende groß verloren.

Fast 75 Millionen Menschen haben für mich gestimmt

Meine Kampagne erhielt mehr Stimmen als jeder andere Präsident in der Geschichte. Fast 75 Millionen Menschen haben für mich gestimmt. Wir haben etwa 12 Millionen Stimmen mehr als 2016 erhalten. Der größte Stimmenzuwachs für einen amtierenden Präsidenten, der jemals aufgezeichnet wurde.

Ich erhielt auch den größten Anteil an nicht-weißen Wählern von jedem Republikaner in 60 Jahren. In der Tat haben wir bei afroamerikanischen und lateinamerikanischen Wählern überall im Land besser abgeschnitten – mit Ausnahme einer kleinen Handvoll korrupter Städte in den wichtigen Swing-States, die von Demokraten regiert werden. Musterstandorte für Betrug sind Milwaukee, Detroit, Atlanta und Philadelphia. Alle von demokratischen Politikern geführt.

Kein Präsident hat jemals die Wiederwahl verloren, während er auf breiter Linie so außerordentliche Gewinne erzielte. So etwas hat es noch nie gegeben. Das ist trotz all dieser Beweise ein donnernder Trump-Sieg, bei all den Prognosen die ganze Nacht. Sie wollen uns glauben machen, dass Joe Biden, der nur selten seinen Keller verließ, um Wahlkampf zu machen, irgendwie 11,7 Millionen Stimmen mehr erhalten hat als Barack Obama. Er soll Barack Obama im ganzen Land besiegt haben.

Er hat nicht gewonnen – wir hatten einen Erdrutschsieg

Es ist historisch, mathematisch, politisch und logisch unmöglich. Es ist nicht passiert. Er hat nicht gewonnen. Wir hatten einen Erdrutschsieg.

In den vergangenen sieben Wochen haben wir reichlich Beweise vorgelegt, die belegen, wie die Demokraten diesen ungeheuren Betrug am amerikanischen Volk und in der Tat an der ganzen Welt begangen haben.

Erstens haben wir gezeigt, dass Beamte in praktisch jedem wichtigen Swing-State, ihre eigenen staatlichen Gesetze schamlos verletzt haben, um das Wahlverfahren zu verändern, Sicherheitsvorkehrungen zu beseitigen, Betrug zu fördern, und Joe Biden illegal zu begünstigen.

Und die Abgeordneten, die für Änderungen verantwortlich sind, wurden selten, wenn überhaupt eingeschaltet. Zum Beispiel setzte Pennsylvanias radikaldemokratischer Staatssekretär alle Anforderungen zur Überprüfung der Unterschriften außer Kraft und brach damit das Gesetz von Pennsylvania – ganz zu schweigen von den großen und sehr illegalen Abladen von Wahlzetteln. In Michigan überhäufte der demokratische Staatssekretär den Staat mit Briefwahlanträgen, obwohl das Gesetz von Michigan die Verteilung von Briefwahlstimmen streng begrenzt.

Demokraten stellten über 500 unbemannte, ungesicherte Wahlurnen auf

In Wisconsin haben die großen Städte der Demokraten über 500 unbemannte, ungesicherte Wahlurnen aufgestellt, die eklatant gegen das Gesetz verstießen und damit den Weg für eine unrechtmäßige Stimmabgabe und einen enormen Betrug ebneten.

In Georgia begann der Staatssekretär bereits Wochen vor dem Wahltag mit der illegalen Bearbeitung von Stimmzetteln und zerstörte außerdem gesetzeswidrig die Prüfsysteme für die Unterschriften. Viele andere schreckliche Dinge wurden in Georgia gemacht.

Diese Aktionen allein waren mehr als genug, um die Wahlergebnisse zugunsten der Demokraten zu manipulieren.

Zweitens beweisen die Ablehnungsquoten der Briefwahlstimmen, dass in den wichtigen Staaten Hunderttausende von illegitimen Stimmzetteln gezählt wurden. Allein das reicht aus, um das Wahlergebnis von ganz allein zu verändern.

Sie akzeptierten all diese Stimmzettel, von denen viele absolut illegal waren

Im Jahr 2016 wurden 6,4 Prozent der Briefwahlstimmen in Georgia abgelehnt. In diesem Jahr wurden nicht einmal 1 Prozent abgelehnt. Das ist eine Differenz von mehr als 30 Mal.

Das gleiche Phänomen trat in Pennsylvania und anderen Staaten auf. Sie akzeptierten all diese Stimmzettel, von denen viele absolut illegal waren.

In dem Jahr, in dem die Zahl der Briefwahlstimmen die höchste aller Zeiten war, war die Ablehnungsquote auf magische Weise die niedrigste aller Zeiten. Und es war nicht einmal nahe dran. Die einzige mögliche Erklärung ist, dass zehntausende von Stimmzetteln unrechtmäßig verarbeitet und gezählt wurden.

Die meisten Amerikaner wären schockiert, wenn sie erfahren würden, dass es in keinem Swing-State irgendeinen sinnvollen Versuch gab, die Staatsbürgerschaft, den Wohnsitz, die Identität oder die Wahlberechtigung für die Briefwahlstimmen zu überprüfen. Das Potenzial für illegale Aktivitäten ist unbegrenzt. Und das ist, was wir gerade erleben.

Republikanischen Wahlbeobachtern wurde der Zugang verweigert

Drittens sind Hunderte und Hunderte Zeugen vorgetreten, um eidesstattlich über die Täuschung und den Betrug auszusagen, den sie mit ihren eigenen Augen sahen. Zeugen haben geschworen, dass sie Wahlhelfer sahen, die illegal Tausende von Stimmzetteln rückdatierten, Stapel gleicher Stimmzettel viele Male zählten und Kisten für Kisten mit Stapel abluden, die alle die gleiche Unterschrift trugen und für Joe Biden stimmten.

Andere Zeugen haben ausgesagt, Tausende von so genannten unberührten Stimmzetteln hatten weder Knicke noch Falten. Alle Stimmen waren für Biden. Wenn es keine Falten gibt, bedeutet es, dass [der Stimmzettel] nicht verschickt wurde. Es bedeutet, dass es ein Betrug war.

Republikanischen Wahlbeobachtern wurde der Zugang verweigert, als Hunderttausende Stimmen in den von Demokraten geführten Städten der wesentlichen Staaten gezählt wurden.

Es gibt sogar Aufnahmen von Überwachungskameras aus Georgia, die zeigen, wie Beamte Wahlbeobachter auffordern, den Raum zu verlassen, bevor sie Koffer mit Stimmzetteln unter den Tischen hervorholen und stundenlang weiterzählen.

Sie sagten, der Grund, weshalb sie den Raum hätten verlassen müssen, war, dass es einen großen Wasserrohrbruch gegeben hätte. Der Wasserrohrbruch hat nie stattgefunden, es gab keinen Wasserrohrbruch. In vielen Fällen wurden republikanische Wahlbeobachter physisch aus den Räumen entfernt.

Tief beunruhigende Angelegenheit um die Dominion Wahlsysteme

Darüber hinaus gibt es die tief beunruhigende Angelegenheit um die Dominion Wahlsysteme. Allein in einem Landkreis in Michigan wurden 6.000 Stimmen von Trump auf Biden getauscht, und das gleiche System wurde in einem Großteil der Vereinigten Staaten angewandt. Es wurde keine zufriedenstellende Erklärung dafür gegeben, warum Dominion-Systeme in der Lage sind, Stimmen mit einem einfachen Knopfdruck zu wechseln.

In Arizona hat der Senat des Bundesstaates kürzlich eine Verfügung für eine forensische Prüfung der Wahlmaschinen erlassen. Und ähnliche Untersuchungen müssen in allen Staaten sofort durchgeführt werden, die Dominion-Systeme verwenden.

In Texas ist der Einsatz von Dominion-Systemen nicht erlaubt.

Wir haben überwältigende Beweise für einen Wahlbetrug aufgedeckt

Wie ich gerade dargelegt habe, haben wir überwältigende Beweise für einen Wahlbetrug aufgedeckt. Nichts davon hätte jemals in den Vereinigten Staaten von Amerika passieren dürfen. Es ist eine Verhöhnung der Demokratie. Es ist eine Schande für unsere Republik.

Im Jahr 2016 haben wir sie überrumpelt. Von diesem Moment an hatten sie vier Jahre Zeit, an dem Komplott zu arbeiten, um die Wahl 2020 zu manipulieren.

Die Manipulation der Wahl 2020 war nur der letzte Schritt der Demokraten und der Medien in den jahrelangen Bemühungen, um den Willen des amerikanischen Volkes zu brechen und unsere Bewegung mit allen Mitteln, mit jedem notwendigen Mittel zu zerstören.

Seit Monaten und sogar Jahren vor der Wahl haben die Medien, die großen Technik-Giganten und die Demokratische Partei offen konspiriert, um die amerikanische Öffentlichkeit zu täuschen.

Joe Bidens Familie hat Millionen Dollar von der Kommunistischen Partei Chinas erhalten

Anfang des Jahres wurde zweifelsfrei bewiesen, dass Joe Bidens Familie Millionen Dollar von der Kommunistischen Partei Chinas erhalten hat. Doch die Medien und Tech-Unternehmen arbeiten zusammen, um diese Informationen vollständig zu zensieren.

Unser Land hat keine freie Presse mehr. Es ist eine Presse der Unterdrückung, es ist eine Presse, in der die Wahrheit niemals herauskommen wird.

Es ist der größte und schockierendste Skandal unter der Beteiligung eines Präsidentschaftskandidaten in der modernen Geschichte. Aber Umfragen zeigen, dass die Hälfte derjenigen, die für Joe Biden gestimmt haben, noch nie von dieser Geschichte gehört haben.

Dies ist nicht das erste und einzige Mal, dass die Medien und die Biden-Kampagne das amerikanische Volk schamlos angelogen haben. Sie bestanden wiederholt darauf, dass wir keinen Impfstoff für das China-Virus [das SARS-Cov-2] vor der Mitte des nächsten Jahres produzieren könnten. Und doch haben wir noch vor Ende dieses Jahres bereits zwei Impfstoffe mit zig Millionen Dosen zur Verteilung freigegeben, und Hunderte Millionen weitere sind auf dem Weg.

Es wird von einem großen medizinischen Wunder gesprochen. Allein in diesem Sinne haben die Medien und die Demokratische Partei das amerikanische Volk belogen, um zu versuchen, die Wahl zu stehlen.

Die Medien haben auch die Umfragen manipuliert

Die Medien haben auch die Umfragen manipuliert, um die Wahlbeteiligung zu verhindern. Sie haben in bestimmten Umfragen die Wahlbeteiligung um 15, 16 und 17% nach unten korrigiert. In Staaten, in denen ich gewonnen oder sehr nahe an den Sieg kam.

Wenn dieser ungeheuerliche Betrug nicht vollständig untersucht und angegangen wird, wird die Wahl 2020 für immer als illegitim und als die korrupteste Wahl in der Geschichte unseres Landes angesehen werden.

Die Amerikaner müssen in der Lage sein, volles Vertrauen in unsere Wahlen zu haben. Das Schicksal unserer Demokratie hängt davon ab.

Es ist an der Zeit, dass das amerikanische Volk seine Stimme erhebt

Jetzt ist es an der Zeit, dass das amerikanische Volk seine Stimme erhebt und einfordert, dass diese Ungerechtigkeit sofort korrigiert wird.

Unsere Wahlen müssen fair sein, sie müssen ehrlich sein und sie müssen transparent sein. Und sie müssen zu hundert Prozent frei von Betrug sein.

Wir haben diese Wahl mit einem grandiosen Erdrutschsieg gewonnen. Und die Menschen in den Vereinigten Staaten wissen das.

Überall demonstrieren sie. Sie sind wütend. Sie sind verängstigt. Wir können nicht zulassen, dass eine völlig gefälschte Wahl bestehen bleibt.

Ich danke Euch. Gott segne Euch und Gott segne Amerika.