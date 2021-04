Tschechiens Präsident kritisiert Russland in ungewohnter Schärfe

"Was haben die Russen bei uns gemacht?"

In ungewöhnlicher Schärfe hat Tschechiens Präsident Milos Zeman Russland kritisiert – und zwei Moskau zugeschriebene Explosionen in einem tschechischen Munitionslager mit Terroranschlägen verglichen.

„Was haben die Russen, Pat und Mat, die auch im Verdacht stehen, (den Ex-Doppelagenten Sergej) Skripal vergiftet zu haben, auf unserem Territorium gemacht?“, fragte Zeman am Sonntag im Fernsehen unter Verweis auf die beliebte tschechische Serie „Pat und Mat“, deren Hauptfiguren immer wieder Unheil anrichten.

„Kein souveränes Land kann es zulassen, dass zwei Agenten eines ausländischen Staates einen Terroranschlag auf seinem Gebiet verüben“, betonte Zeman. Zugleich forderte er eine gründliche Untersuchung der Explosionen. Zeman gilt als pro-russisch; zu den von der Regierung in Prag erhobenen Vorwürfen gegen Moskau äußerte er sich nun zum ersten Mal.

Vor einer Woche hatte der tschechische Geheimdienst Russland vorgeworfen, hinter zwei Explosionen in einem Militärdepot im Osten Tschechiens zu stecken, bei denen im Jahr 2014 zwei Menschen getötet worden waren.

Demnach sollen zwei russische Geheimdienst-Mitarbeiter die Detonationen ausgelöst haben. Es soll sich um dieselben Agenten handeln, denen auch die Vergiftung des ehemaligen Doppelagenten Skripal und seiner Tochter im britischen Salisbury im Jahr 2018 zur Last gelegt wird.

Die Vorwürfe lösten eine diplomatische Krise zwischen Prag und Moskau aus. Tschechien verwies 18 russische Diplomaten des Landes, worauf Russland seinerseits mit der Ausweisung von 20 tschechischen Botschaftsmitarbeitern reagierte.

Dass es sich bei den 18 ausgewiesenen russischen Diplomaten tatsächlich um Geheimdienstagenten handelte, zog Zeman am Sonntag allerdings in Zweifel. Er sehe keinen Grund, warum es „18 Spione“ in der russischen Botschaft geben sollte, sagte er.

Berichten zufolge richteten sich die Explosionen im Jahr 2014 gegen Waffen im Besitz eines bulgarischen Waffenhändlers, die möglicherweise an die Ukraine verkauft werden sollten.

2014 hatte Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert, während in der Ostukraine der nach wie vor andauernde Konflikt zwischen pro-russischen Separatisten und der ukrainischen Armee eskalierte. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!