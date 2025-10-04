Opposition gewinnt: Babis bei Parlamentswahl klar vorne

In Tschechien hat die Partei ANO des Ex-Regierungschefs Andrej Babis die Parlamentswahl gewonnen. Die Oppositionspartei kam nach dem Teilergebnis nach Auszählung von 90 Prozent der Wahlbezirke auf knapp 36 Prozent der Stimmen, wie am Nachmittag aus den offiziellen Daten der Statistikbehörde CSU hervorging.

Hochrechnungen zufolge, die von tschechischen Medien am Samstagabend verbreitet wurden, kam ANO auf 38 Prozent der Stimmen aller Wahlbezirke.

Regierungskoalition verliert Mehrheit

Das Spolu-Bündnis des amtierenden Ministerpräsidenten Petr Fiala kann dagegen nur rund 20 Prozent auf sich vereinen, die liberal-konservative STAN-Bewegung liegt bei knapp elf Prozent. Die aktuelle Regierungskoalition würde damit ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus verlieren.

Im Wahlkampf hatte Babis höhere Löhne, einen schärferen Kurs gegen Migration, weniger Klimaschutz und ein Zurückfahren der tschechischen Hilfen für die Ukraine versprochen.

Kritiker werfen ihm vor, sich von der NATO und der EU abwenden zu wollen. Babis sagte bei der letzten TV-Debatte vor der Wahl, Tschechien habe der Ukraine bereits genug geholfen.

Tschechien ist unter der von Fiala angeführten Mehrparteienregierung bislang Verbündeter der Ukraine. Prag hat Rüstungsgüter geliefert, zahlreiche ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und eine „Munitionsinitiative“ ins Leben gerufen, um Kiew in seinem Verteidigungskampf zu unterstützen.

Abgeordnetenhaus gewählt

Unter einer vom 71-jährigen Babis geführten Regierung könnte das Land sich in dieser Frage der Slowakei und Ungarn annähern.

Neu besetzt wurden wie alle vier Jahre die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern in Prag. Die Verfassung lässt dem Präsidenten Petr Pavel weitgehend freie Hand, wem er den Regierungsauftrag erteilt.

In der Regel ist dies die Fraktion mit den meisten Mandaten. Tschechien ist seit 1999 NATO-Partner und seit 2004 EU-Mitglied. Mit Deutschland teilt sich das Land eine mehr als 800 Kilometer lange Grenze. (dts/dpa/red)