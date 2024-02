Tucker Carlson äußert sich zu Spekulationen über ein Putin-Interview

Tucker Carlson hat auf Spekulationen reagiert, dass er als erster US-Journalist den russischen Präsidenten Wladimir Putin inmitten des Ukraine-Krieges interviewen könnte.

Berichten zufolge wurde er an mehreren Orten in Moskau fotografiert, unter anderem im Bolschoi-Theater und beim Essen in einem Restaurant.

Auf die Frage eines russischen Zeitungsjournalisten, ob er in Moskau sei, um Putin zu interviewen, lächelte der ehemalige „Fox News“-Moderator und sagte: „Wir werden sehen.“ Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

Tucker Carlson is stopped in Moscow, praised by a local, timidly responds that he’s merely in town to look around. Says he „maybe“ will interview Putin.

