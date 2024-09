Ausland US-Botschaft in der Türkei bestätigt den Vorfall

Türkei: Angriff auf zwei US-Marines – 15 Nationalisten festgenommen

Am 2. September kam es in Izmir zu einem Zwischenfall zwischen US-Militärs und türkischen Nationalisten. Die US-Soldaten waren in Zivil, als sie in einen Hinterhalt gerieten.