Türkei: Massenproteste fordern Rücktritt von Erdoğan und Freilassung von İmamoğlu

In der Türkei protestierten gestern Abend erneut in mehreren Städten Zehntausende Menschen gegen die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Sie fordern die Regierung von Recep Tayyip Erdoğan zum Rücktritt auf. Die Regierung will neben einem Demonstrationsverbot auch eine Nachrichtensperre durchsetzen.

In Istanbul zogen wieder Menschenmassen mit einem Protestzug zum zentralen Kundgebungsort vor dem Sitz der Stadtverwaltung. Auf Fernsehbildern waren Bereitschaftspolizisten und Wasserwerfer zu sehen, über Zusammenstöße wurde nichts berichtet.

Mit einer riesigen Kundgebung wollten die Istanbul ihren Bürgermeister, Ekrem Imamoglu, unterstützen:

The brave citizens in Turkey have taken to the streets in support of Istanbul’s mayor Ekrem Imamoglu who has been jailed on baseless charges of corruption – Ekrem Imamoglu is seen as a political rival to President Erdogan

