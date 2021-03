Twitter-Chef Dorsey übernimmt Mehrheit an Jay-Zs Streamingdienst Tidal

Der von Twitter-Chef Jack Dorsey gegründete Onlinebezahldienst Square übernimmt die Mehrheit am Musikstreamingdienst Tidal des Rappers Jay-Z. Square zahlt dafür 297 Millionen Dollar (246 Millionen Euro) in Geld und Aktien, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

„Letztlich geht es um eine einfache Idee: Neue Wege zu finden, um die Arbeit von Künstlern zu unterstützen“, erklärte Dorsey.

Jay-Z hatte Tidal 2015 vom skandinavischen Unternehmen Aspiro für 56 Millionen Dollar gekauft. Zu den Besitzern gehören neben Jay-Z seine Ehefrau Beyoncé und die Popstars Madonna und Rihanna. Der Streamingdienst hat aber große Schwierigkeiten, sich gegen größere Konkurrenten wie Spotify und Apple zu behaupten.

Square wird nun nach eigenen Angaben eine „bedeutsame Mehrheitsbeteiligung“ an Tidal übernehmen. Dazu wird ein neues Joint Venture gegründet. Tidal soll unter dem Square-Dach „unabhängig operieren“. Jay-Z – mit richtigem Namen Shawn Carter – wird in den Vorstand von Square einziehen.

„Ich habe von Anfang an gesagt, dass es bei Tidal um mehr geht als Musikstreaming“, erklärte der Rapper und Musik-Unternehmer. „Sechs Jahre später ist es eine Plattform geblieben, die Künstler an jedem Punkt ihrer Karriere unterstützt.“ (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!