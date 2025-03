U-Haft und Massenproteste – Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu abgesetzt

Das türkische Innenministerium hat den in Untersuchungshaft sitzenden Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu vorläufig seines Amtes enthoben. Imamoglu sei „von seinen Aufgaben suspendiert worden“, erklärte das Innenministerium am Sonntag. Ein Gericht hatte die Inhaftierung des Rivalen von Präsident Recep Tayyip Erdogan zuvor mit Korruptionsvorwürfen begründet, Oppositionsvertreter sprachen von einem „Staatsstreich“.

Der Konflikt um İmamoğlu hatte sich immer weiter zugespitzt. Gestern und in der Nacht gingen in mehreren türkischen Städten laut İmamoğlu Partei CHP hunderttausende Menschen zu Protesten auf die Straße.

Wahl hat begonnen

Unterdessen begann wie geplant bei der CHP die Wahl des Präsidentschaftskandidaten, mit der İmamoğlu zum Herausforderer von Staatschef Erdoğan gekürt werden dürfte. An der Abstimmung konnten nicht nur Parteimitglieder teilnehmen, die CHP rief zu einer breiten Beteiligung der Bevölkerung auf.

İmamoğlu Frau Dilek Kaya İmamoğlu rief die Bürger im Onlinedienst X zur Teilnahme an der Abstimmung auf, um „Demokratie, Gerechtigkeit und die Zukunft“ zu unterstützen.

Die Untersuchungshaft gegen İmamoğlu verhängte das Istanbuler Caglayan-Gericht am Sonntagmorgen wegen mutmaßlicher Korruption. Die von der Staatsanwaltschaft angestrebte Anordnung von U-Haft auch wegen „Terrorismus“-Vorwürfen lehnten die Richter ab. Auch weitere Mitbeschuldigte sitzen nun in Untersuchungshaft, darunter einer seiner engsten Berater.

İmamoğlu Motto: „Alles wird gut“

Imamoglus Partei CHP sprach von einem „politischen Staatsstreich“ und rief dazu auf, „weiterzukämpfen“.

Der Istanbuler Bürgermeister selbst gab sich nach der Inhaftierung kämpferisch. „Ich stehe aufrecht, ich werde mich niemals beugen, alles wird gut“, erklärte er über seine Anwälte im Onlinedienst X.

Lesen Sie auch „Wegen Korruption“: Gericht ordnet Inhaftierung von Istanbuler Bürgermeister an

Den Slogan „Alles wird gut“ verwendete İmamoğlu bereits im Jahr 2019, nachdem seine Wahl zum Istanbuler Bürgermeister zunächst annulliert wurde. Bei der Wiederholung des Urnengangs siegte er später deutlich. 2024 gewann er die Wahl.

Stundenlange Verhöre

Am Samstagabend wurde der am Mittwoch festgenommene İmamoğlu zu mehrstündigen Verhören durch die Staatsanwaltschaft in den Istanbuler Caglayan-Justizpalast gebracht.

Das erste Verhör dauerte nach übereinstimmenden Medienberichten und laut İmamoğlu Anwälten von etwa 19:30 Uhr Ortszeit (17:30 Uhr MEZ) bis gegen Mitternacht. Das wenig später begonnene zweite Verhör endete demnach am Sonntag gegen 7:30 Uhr am Morgen, kurz darauf erfolgte die Bekanntgabe der U-Haft.

Bei der mehrstündigen Befragung sagte der Oppositionspolitiker laut Istanbuler Stadtverwaltung, die „unmoralischen und unbegründeten Vorwürfe“ zielten darauf ab, sein „Ansehen“ und seine „Glaubwürdigkeit“ zu untergraben.

Das Vorgehen gegen ihn habe nicht nur das internationale Ansehen der Türkei beschädigt, sondern auch das Gerechtigkeitsgefühl der türkischen Öffentlichkeit und das Vertrauen in die Wirtschaft, sagte der 53-Jährige.

CHP-Chef Özgur Özel zufolge konnten er und İmamoğlus Frau den festgenommenen Bürgermeister nach dem Ende seiner Verhöre fünf Minuten lang sehen. Özel zufolge war er „guten Mutes“ und äußerte sich „glücklich“ darüber, dass das Verfahren gegen ihn in der Türkei zu einem „großen Erwachen“ geführt habe.

Auswärtiges Amt mahnt zu Rechtsstaatlichkeit

Die Bundesregierung mahnt die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien an. „Die Inhaftierung des Istanbuler Oberbürgermeisters und profilierten Oppositionspolitikers Ekrem İmamoğlu ist ein schwerer Rückschlag für die Demokratie in der Türkei“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Sonntag. Politischer Wettbewerb dürfe nicht mit Gerichten und Gefängnissen geführt werden.

„Wir erwarten, dass die Vorwürfe schnellstmöglich transparent aufgeklärt werden und es ein Verfahren auf Basis rechtsstaatlicher Prinzipien gibt“, so der Sprecher weiter. Gleiches gelte für Vorwürfe gegen bei den Protesten Festgenommene.

„Die Einhaltung rechtsstaatlicher und demokratischer Prinzipien bleibt für unsere Beziehungen mit der Türkei ein zentraler Bestandteil – auf bilateraler Ebene und für die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei.“

Massenproteste und Blendgranaten

Am Samstagabend gingen in Istanbul und anderen türkischen Städten erneut zahlreiche Menschen gegen das juristische Vorgehen zulasten İmamoğlu auf die Straße.

In Istanbul setzte die Polizei bei Zusammenstößen am Rande der Proteste Gummigeschosse, Pfefferspray und Blendgranaten ein, wie AFP-Reporter berichteten. Viele Menschen wurden festgenommen, offizielle Angaben zu den Festnahmen lagen zunächst nicht vor. Allein vor dem Rathaus versammelten sich zehntausende Menschen. CHP-Chef Özel sprach von „mehr als einer halben Million“ Teilnehmern.

Viele Demonstrationsteilnehmer schwenkten Flaggen und Plakate, auf denen gegen Erdoğans Regierungspartei AKP gerichtete Parolen zu lesen waren, darunter „Diktatoren sind Feiglinge“ und „Die AKP wird uns nicht zum Schweigen bringen“.

Auch in der Hauptstadt Ankara und der westtürkischen Stadt Izmir gab es erneut Massenproteste. In Ankara setzte die Polizei Wasserwerfer ein, um die Demonstranten zurückzudrängen. In Izmir, der drittgrößten Stadt der Türkei, stellte sich die Polizei einem Protestmarsch von Studenten zu den örtlichen AKP-Büros in den Weg. (afp/red)