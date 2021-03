Uber stellt 70.000 Fahrer in Großbritannien erstmals als Mitarbeiter ein

Das Firmenlogo von Uber an einer Autotür in London. Foto: Laura Dale/PA Wire/dpa/dpa

Der US-Fahrdienstvermittler Uber stellt seine Mitarbeiter in Großbritannien von nun an als bezahlte Arbeiter ein – ein Novum für das US-Unternehmen. Ab Mittwoch werden „mehr als 70.000 Fahrer in Großbritannien als Arbeiter behandelt, die mindestens den nationalen existenzsichernden Lohn verdienen“, erklärte Uber am Dienstag. Die Fahrer würden außerdem Urlaubsgeld und Rentenzahlungen erhalten.

Bei dem Schritt handelt es sich um eine entscheidende Änderung des Geschäftsmodells, nachdem der Oberste Gerichtshof in Großbritannien im vergangenen Monat den Fahrern von Uber Arbeitnehmerrechte zugesprochen hatte. Vor Gericht hatte das Unternehmen argumentiert, dass seine Fahrer selbstständig seien.

Beim Mindestlohn handele es sich um „eine Untergrenze und keine Obergrenze, wobei die Fahrer mehr verdienen können“, erklärte Uber weiter. Der britische Mindeststundenlohn liegt ab April bei 8,91 Pfund (10,40 Euro). Im Durchschnitt verdienen Fahrer laut Uber in London 17 Pfund pro Stunde und 14 Pfund im Rest des Vereinigten Königreichs. (afp)

