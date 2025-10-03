Logo Epoch Times

Überfüllung des Festgeländes: Zugänge zum Münchner Oktoberfest geschlossen

Der Andrang auf das Münchner Oktoberfest war am Tag der Deutschen Einheit riesig. Die Feuerwehr schloss am späten Nachmittag die Zugänge.

Wegen Überfüllung haben die Behörden die Zugänge zum Münchner Oktoberfest geschlossen.

Foto: Peter Kneffel/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die Zugänge zum Münchner Oktoberfest sind wegen des überfüllten Festgeländes geschlossen worden. Damit können keine weiteren Besucher auf die Theresienwiese gelangen, wie die Feuerwehr München mitteilte. Eine Räumung von Bierzelten, wie in der vergangenen Woche geschehen, war jedoch nicht nötig.
Am vergangenen Samstag hatte die Räumung der Zelte für Aufsehen gesorgt und viele Besucher auch in Angst versetzt, weil sie über den Grund für das Verlassen des Geländes nicht informiert wurden.
Am Mittwoch konnte die Wiesn dann zunächst gar nicht öffnen, weil eine Bombendrohung gegen das Festgelände vorlag. Das Fest startete dann mit mehrstündiger Verzögerung. (dpa/red)

