Ausland Heftige Schauer bis Donnerstag

Überschwemmungen im Osten Mallorcas und in Südfrankreich

Plötzlich und über Nacht suchen Regenmassen die sonst so sonnenverwöhnte Urlaubsinsel heim. Zudem sind 600 Urlauber nach Überschwemmungen in Südfrankreich in einem Ferienpark eingeschlossen worden.