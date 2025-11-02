Logo Epoch Times

vor 30 Minuten

Ein Drittel mehr Beschwerden: Netzagentur droht Post erstmals mit Geldstrafe

vor einer Stunde

„Stahlgipfel“ im Kanzleramt sucht Lösungen in der Krise

vor einer Stunde

Einkaufszentrum in Frankfurt am Main nach Knallgeräuschen geräumt

vor einer Stunde

Südtirol: Vermisste deutsche Bergsteiger tot gefunden

vor einer Stunde

Angriff in Zug in England - Was wir wissen und was nicht

vor 2 Stunden

Hersteller im Schwarzwald wollen Kuckucksuhr als Unesco-Kulturerbe schützen

vor 3 Stunden

Krankenkassen warnen vor Zusatzbeiträgen über drei Prozent

vor 3 Stunden

Thüringens Ministerpräsident: Kritik an Merz-„Stadtbild“ ist „fast hysterische Debatte“

vor 4 Stunden

Für internationale Gaza-Truppe: Wadephul fordert UN-Mandat

vor 5 Stunden

Polizei: Neun Menschen bei Angriff in Zug in England lebensgefährlich verletzt

Logo Epoch Times
Heftige Regenzeit

Überschwemmungen in Vietnam: Zahl der Toten auf 35 gestiegen

In Vietnam fällt die Regenzeit heftig aus, es gibt mindestens 35 Tote und 5 Vermisste. Vor allem die Küstenregionen sind betroffen.

top-article-image

Überschwemmungen nach starken Regenfällen am 30. Oktober 2025 in der Stadt Hoi An in Vietnam.

Foto: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Durch Überschwemmungen infolge von Rekordregenfällen sind in Vietnam in dieser Woche mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Weitere fünf Menschen würden vermisst, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mit.
Vor drei Tagen hatten die Behörden noch von zehn Todesopfern gesprochen. Die Todesfälle ereigneten sich in den Provinzen Hue, Da Nang, Lam Dong und Quang Tri.

Manche sind noch per Boot unterwegs.

Foto: Nahm Nguyen/AFP via Getty Images

Seit Sonntag hatte starker Regen die zentrale Küstenregion Vietnams überschwemmt. Tausende Menschen mussten aus den Hochwassergebieten evakuiert werden.
Nach Angaben des Katastrohenschutze wurden mehr als 16.500 Häuser und über 5.300 Hektar Ackerland überflutet. Mehr als 40.000 Nutztiere seien von den Wassermassen mitgerissen worden.

Während heftiger Regenfälle in Hoi An am 30. Oktober 2025.

Foto: Nahm Nguyen/AFP via Getty Images

In Vietnam gibt es in der Regenzeit zwischen Juni und November oft Unwetter. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden in Vietnam 187 Menschen durch Naturkatastrophen, vor allem durch Stürme, Überflutungen und Erdrutsche getötet oder als vermisst gemeldet. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.