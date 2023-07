Der Ausschuss des US-Senats befragte die Zeugen David Grusch, Ryan Graves und David Fravor über ihre Erlebnisse mit UFOs. Besonders in der Kritik standen die mangelnde Transparenz bei diesem brisanten Thema – was weitreichende Folgen nach sich zieht.

Weltweit gibt es immer mehr Beweise für die Existenz von vermeintlich außerirdischen UFOs, auch UAP (Unidentified Aerial Phenomena) genannt. Jüngst machte das Thema durch die brisanten Offenlegungen der Whistleblower David Grusch und Dr. Steven Greer wieder Schlagzeilen.

Der Unterausschuss für nationale Sicherheit in den USA führte am Mittwoch, dem 26. Juli, dazu eine Anhörung durch, um mehr Licht in die Angelegenheit zu bringen. Befragt wurden zwei ehemalige Kampfpiloten der US-Navy sowie der ehemalige Geheimdienstoffizier Grusch.

Einige Mitglieder des Repräsentantenhauses waren der Ansicht, dass die US-Regierung dem Kongress und der amerikanischen Bevölkerung wichtige Informationen über UFOs vorenthält. Das würde das öffentliche Vertrauen untergraben und zugleich die nationale Sicherheit gefährden.

„Der Mangel an Transparenz in Bezug auf UAPs hat jahrzehntelang zu wilden Spekulationen und Debatten geführt. Ebenso hat es das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen untergraben, die ihr eigentlich dienen und sie schützen sollen“, sagte der Vorsitzende Glenn Grothman. „Wir müssen vom Verteidigungsministerium, unseren Geheimdiensten und der Verteidigungsindustrie, die mit UAP arbeitet, Transparenz verlangen.“

Zeugen bestätigen UFO-Existenz

Grusch, der in der UAP-Arbeitsgruppe des Verteidigungsministeriums tätig war, galt als wichtigster Zeuge. Er sagte vor dem Unterausschuss, dass die US-Regierung jahrelang Bergungsmaßnahmen für abgestürzte, nicht von Menschen stammende Flugobjekte durchführte. Gleichzeitig hätten die involvierten Behörden diese Informationen vor dem Kongress geheim gehalten.

„Meine Aussage basiert auf Informationen, die ich von Personen erhalten habe, die seit langem legitimiert sind und diesem Land gedient haben. Viele von ihnen haben auch zwingende Beweise in Form von Fotografien, offiziellen Dokumenten und geheimen mündlichen Aussagen mitgeteilt“, sagte Grusch.

Der ehemalige F-18-Pilot Ryan Graves bestätigte die Existenz von UFOs. Er hatte an der Operation Enduring Freedom (militärische Großoperation des Krieges gegen den Terrorismus) teilgenommen.

Bei der Anhörung sagte Graves: „Ich habe fortgeschrittene UAPs auf mehreren Sensorsystemen aus erster Hand gesehen. Und ich bin hier, um die Bedenken zahlloser kommerzieller Flugzeugbesatzungen und Militärveteranen zu äußern, die mir ähnliche Begegnungen anvertraut haben. Ich kann Ihnen sagen, dass fortschrittliche UAPs ein Problem der nationalen Sicherheit und der Flugsicherheit darstellen.“

Als der pensionierte F-18-Pilot David Fravor zu Wort kam, berichtete er von einem außergewöhnlichen Luftphänomen bei einem Trainingseinsatz im Jahr 2004. Fravor sah ein „kleines, weißes, TicTac-förmiges Objekt“, das sich schnell über die Wasseroberfläche bewegte. „Als wir die Nase [unseres Flugzeugs] auf das Objekt in einer Entfernung von etwa einer halben Meile (800 Meter) zogen, beschleunigte das Objekt schnell und verschwand direkt vor unserem Flugzeug. Unser Flügelmann, etwa 8.000 Fuß (2,44 km) über uns, verlor ebenfalls den Sichtkontakt“, sagte Fravor.

Konnten die Zeugen frei sprechen?

Ryan Graves und David Fravor konnten frei sprechen – nicht jedoch der wichtigste Zeuge David Grusch. Dieser verwies immer wieder darauf, dass er in öffentlicher Sitzung keine Details liefern kann, ohne dabei gegen seinen Sicherheitseid zu verstoßen.

Genauere Auskünfte darf er laut „Focus“ nur in einer abhörsicheren Umgebung vor Abgeordneten mit Sicherheitsfreigabe erteilen. Dass genau dies dem Untersuchungsausschuss des US-Kongresses verweigert wurde, sei nach Ansicht des Exopolitik-Experten Robert Fleischer ein Skandal.

Viele der anwesenden Abgeordneten zeigten deutlich ihre Entrüstung darüber und kündigten an, dass sie dies demnächst nachholen werden, auch gegen den Widerstand der Geheimdienste und der Regierung.

Mangelnde Transparenz der Regierung

Die Abgeordnete Paulina Luna betonte die Besonderheit an den Aussagen der Befragten. „Die Sichtungen von UAPs wurden selten von den Menschen erklärt, die aus erster Hand über diese Situationen berichten können.“

Dazu erklärte sie: „Das liegt vor allem an der mangelnden Transparenz unserer eigenen Regierung und daran, dass unsere gewählten Amtsinhaber ihre Versprechen, Erklärungen und Filmmaterial zu veröffentlichen, nicht einhalten und Berge von überklassifizierten Dokumenten dem amerikanischen Volk vorenthalten.“

Nach Angaben des Abgeordneten Jared Moskowitz registrierte die Behörde mindestens 171 Berichte über UAPs. Diese hätten ungewöhnliche Flugeigenschaften oder Leistungsfähigkeiten gezeigt. Er ist der Ansicht, dass die Geheimhaltung das Ansehen der Politik verschlechtert.

„Leider leben wir in einer Zeit, in der viele Menschen der Regierung und unseren Institutionen misstrauen. Und die übermäßige Geheimhaltung von Informationen, die der amerikanischen Öffentlichkeit oder sogar dem Kongress vorenthalten werden, trägt zur heutigen Politik bei“, sagte er.

Der Abgeordnete Tim Burchett beschrieb den Mangel an Vertrauen in etwas schillernderen Worten: „Dies ist ein überparteiliches Thema. Das hat nichts mit Parteipolitik zu tun. Ich glaube, die Vertuschung geht viel tiefer“, sagte Burchett und bezog sich dabei auf die Blockade, auf die er bei der Suche nach Informationen zu diesem Thema gestoßen ist.

„Ich denke, es ist an der Zeit, dass dieses Land sich sein Land zurückholt. Wir müssen den Leuten im Pentagon sagen, dass sie für uns arbeiten. … Wir arbeiten nicht für sie“, sagte er.

Das Thema ernst nehmen

Die Abgeordneten räumten ein, dass das Thema zu Spott einlädt. Trotzdem bestanden sie darauf, dass es ernsthaft und unvoreingenommen behandelt werden sollte. „Wir bringen keine kleinen grünen Männchen oder fliegende Untertassen in die Anhörung“, sagte Burchett.

„Wir werden uns nur mit den Fakten befassen. Ich denke, ein offener Geist ist absolut das Beste“, fügte der ranghöchste Abgeordnete Robert Garcia hinzu. „Wir sollten unvoreingenommen an diese Anhörung herangehen und uns nicht von unseren bestehenden Vorstellungen auf beiden Seiten einschränken lassen.“ Weiter sagte Garcia: „Wir sollten diese Anhörung mit der Überzeugung angehen, dass in Bezug auf die UAPs alles auf dem Tisch liegt“.

Auch Paulina Luna stimmte dem zu: „Es ist an der Zeit, eine aufgeschlossene Diskussion über dieses Thema zu führen, um die Beweise zu hören und zu verstehen, was dies nicht nur für unsere Nation, sondern für die Menschheit bedeutet.“

Welche Rolle spielt die NASA?

Die Expertenkommission der NASA will in Kürze ihren eigenen Bericht vorlegen und darin Vorschläge unterbreiten, wie das Thema am besten untersucht werden soll. Was auch immer die Experten vorschlagen, könnte laut Fleischer große Signalwirkung für alle übrigen Sektoren des Luftverkehrs haben – und zur Entstigmatisierung des Themas beitragen.

Dass sie dem Thema UFOs eine Absage erteilen, schließt der Exopolitik-Experte vor dem Hintergrund dieser aktuellen Entwicklungen im US-Kongress aus.

(Mit Material von theepochtimes.com)