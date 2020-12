Uganda: Mindestens 26 Tote bei Schiffsunglück

Bei einem Schiffsunglück auf einem See in Uganda sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Das auf dem Albertsee an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo verkehrende Schiff sei am Mittwoch bei starkem Wind gekentert, teilte ein Behördenvertreter am Freitag mit. An Bord waren demnach mehr als 50 Menschen, 21 von ihnen konnten gerettet werden, 26 Tote wurden geborgen.

Die Suche werde fortgesetzt, es werde jedoch nicht mehr mit weiteren Überlebenden gerechnet. Ein Vertreter der Wasserschutzpolizei bestätigte die Zahlen.

Auf dem Albertsee kommt es immer wieder zu Schiffsunglücken. Dies liege an der Missachtung von Sicherheitsvorschriften und schneller Wetterwechsel, sagte der Polizeivertreter. Erst im Juni waren 18 Menschen bei zwei Schiffsunglücken im kongolesischen Bereich des Sees ums Leben gekommen. (afp)