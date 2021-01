UK: Gesetz zur Bekämpfung von Organraub verabschiedet | US-Radiomoderator: „Das ist der Reichstagsbrand erneut durchlebt.“

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „UK: Gesetz gegen Organraub verabschiedet | Radio-Moderator: Wir verlieren freie Meinungsäusserung“ vom Youtube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Vertrauen in Medien auf historischem Tiefstand

Einem neuen Bericht zufolge, ist das Vertrauen in die Medien auf einen historischen Tiefstand gesunken. Zu diesem Bericht hat Miguel Moreno von NTD mehr Einzelheiten. Er sprach auch mit einem Medienexperten, der meint, dass dies eigentlich eine gute Sache ist.

Allgemein haben Medien, ob nun traditionelle, soziale oder andere Medien, seit 2020 das Vertrauen von mehr Menschen verloren. Das geht aus einem neuen Bericht, dem jährlichen Edelman Trust Barometer, hervor, für den über 33.000 Menschen weltweit befragt wurden.

Soziale Medien haben beispielsweise fünf Prozentpunkte verloren und liegen nur noch bei 35 %. Traditionelle Medien, wie der Rundfunk, verloren 8 Prozentpunkte, danach vertrauen ihnen nur noch 53 % der Menschen.

Der Professor für Medienwissenschaften, Paul Levinson, von der Fordham University, sieht dafür zwei Gründe. Erstens besteht eine große Verschiebung von Nachrichten zur Meinungswiedergabe in der Branche. Zweitens hören die Leute gerne, was ihnen zustimmt, jedoch weniger gerne, was das nicht tut. Levinson sagt:

Sie werden sagen, dass sie die Wahrheit wollen, dass sie Fakten wollen. Aber wenn man eine Suche durchführt, möchte man Ergebnisse erhalten, die dem entsprechen, was man bereits denkt; man möchte keine Dinge sehen, die der eigenen Vorstellung widersprechen.“

Doch insbesondere die Konservativen Menschen kritisierten die Medien stark für eine voreingenommene Berichterstattung während der Wahl. Beispielsweise bezeichneten eine Reihe von Alt-Medien die Behauptungen von Wähler- oder Wahlbetrug als unbegründet oder als Verschwörungstheorie. Und das, obwohl Zeugen von potenziellem Betrug unter Eid aussagten, Videobeweise für mögliches Fehlverhalten vorgelegt und fragwürdige statistische Anomalien in den Wahldaten gefunden wurden.

In dem Edelman-Bericht gaben etwa 61 Prozent an, dass die Medien weltweit nicht gut darin sind, objektiv und überparteilich zu sein. Professor Levinson führte aus, dass er eine skeptische Haltung für eine gute Haltung hält:

Also, ich finde es gut, dass wir eine gesunde, skeptische Haltung gegenüber den Medien haben. Ich sehe das nicht als eine nationale Krise an. Wir sollten nicht alles glauben, was wir in den Medien hören und sehen.“

Laut dem Bericht hat nur einer von vier Menschen eine gute Psychohygiene, was so viel bedeutet, dass man sich mit Nachrichten auseinandersetzt, Echokammern vermeidet, keine ungeprüften Nachrichten teilt und die Informationen verifiziert.

Dennis Prager: Wir verlieren die freie Meinungsäußerung

In einem Interview mit „American Thought Leaders“ warnt Dennis Prager vor einer bröckelnden Redefreiheit in Amerika. Darüber hinaus redet er über seine eigene Interpretation der Ereignisse vom 6. Januar.

Dennis Prager ist Moderator einer Radio-Sendung sowie Kolumnist und Gründer des Bildungs-Youtube-Kanals „Prager U“. In einem Interview mit „Amercian Thought Leaders“ erklärt er, was seiner Meinung nach der Vorfall am Kapitol für die Zukunft von Amerika bedeutet:

Das ist der Reichstagsbrand erneut durchlebt. 1933, einen Monat nachdem die Nazis die Macht übernahmen. Nach einer Wahl, wie es in Deutschland stattfand. Sie haben das deutsche Parlament niedergebrannt. Wir sind uns nicht ganz sicher, wer es getan hat, aber es scheint, dass ein Kommunist es getan hat. Wie auch immer, den Nazis war es egal, wer es getan hat, wichtig war, wofür sie es verwenden konnten. Und sie benutzten es für das Ermächtigungsgesetz. Das brachten sie schnell durch das Parlament. Durch den Brand des Reichstages wurde es den Nazis ermöglicht, die bürgerlichen Freiheiten im Namen eines nationalen Notstandes zu beschneiden.“

Prager glaubt, dass der Einbruch in das Kapitol ein ernstes Ereignis war und republikanische Abgeordnete das Recht haben, dies zu verurteilen. Das Aushöhlen der freien Meinungsäußerung, die daraufhin folgte, ist jedoch das, was das Land wirklich bedroht.

Die abscheulichen Ereignisse vom 6. Januar bedrohen dieses Land nicht annähernd so sehr wie die Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Der ganze Sinn von Amerika war stets Freiheit“.

Prager äußerte, dass er bezüglich der Zukunft keine optimistische Aussicht hat. Aber er glaubt, dass das Land immer noch wiedervereint werden kann, wenn die Menschen an bestimmte Werte glauben, die für die amerikanische Identität grundlegend sind.

„Der einzige Weg, wie wir uns wiedervereinigen könnten, ist, wenn wir die grundlegenden Werte der Vereinigten Staaten gemeinsam teilen – was ich die amerikanische Dreifaltigkeit nenne, die ich vor vielen Jahren angenommen habe. Mein Buch „Still the Best Hope“ erklärt es. Dass wir in Amerika eine Dreifaltigkeit haben, so wie das Christentum die Dreifaltigkeit hat, die auf jeder Münze zu finden ist: ‚Freiheit‘, ‚Einer von vielen‘ und ‚Wir vertrauen in Gott‘. Und das ist der einzige Weg, wie wir eine Einheit bilden können, wenn wir an diese drei Dinge glauben.“ – sagt der Radio-Moderator.

Dennis Prager betont auch, wie wichtig es ist, jungen Amerikanern diese Werte beizubringen. Wenn wir jungen Amerikanern nicht beibringen, dass dieses Land das Land der Freien und die Heimat der Tapferen sein sollte, so sagt er, dann werden wir Menschen bekommen, die die Freiheit nicht schätzen und die nicht tapfer sind.

30 Millionen im Lockdown nahe Peking

30 Millionen Menschen befinden sich in der Nähe von Chinas Hauptstadt im Virus-Lockdown. Diese extreme Präventions-Taktik wurde angewendet, nachdem steigende Infektionszahlen neue Besorgnis ausgelöst hatten.

In einer Stadt nahe Peking wurden fast fünf Millionen weitere Menschen in den Lockdown geschickt. Vor dieser Bekanntmachung verhängten bereits drei weitere Städte im Umkreis einen Lockdown über insgesamt 24 Millionen Menschen. Die Beschränkungen verhindern, dass Menschen diese Gebiete verlassen. Die Stadt Shijiazhuang ist eines der Gebiete, die am härtesten von dem Virus-Ausbruch in China betroffen sind.

Alle 4 Städte befinden sich in der Provinz Hebei, die an Peking grenzt. Die Behörden auf Provinzebene meldeten am Dienstag nur etwa 100 neue Fälle. Diese Zahl können wir nicht unabhängig verifizieren, da derartige Daten aus China oftmals lückenhaft dokumentiert werden. Mehr als die Hälfte der gemeldeten Fälle wurde erst positiv, nachdem die Patienten mindestens dreimal getestet worden waren. Es wird befürchtet, dass die Patienten andere anstecken, bevor erkannt *oder bestätigt* wird, dass sie krank sind.

Großbritannien: Gesetzesänderung zur Bekämpfung der Organentnahme verabschiedet



Das britische Oberhaus hat eine Gesetzesänderung zur Bekämpfung der erzwungenen Organentnahme in China verabschiedet.

Die Änderung soll sicherstellen, dass kein menschliches Gewebe oder Zellen, die von Opfern der Organentnahme stammen, in Medikamenten verwendet werden oder in die medizinische Versorgungskette von Großbritannien gelangen können.

„Wir werden solche entsetzlichen Taten gegen die Menschlichkeit nicht tolerieren und werden für das chinesische Volk liefern, nicht für die Kommunistische Partei China.“ – sagt Lord Collins of Highbury, Mitglied des britischen Oberhauses.