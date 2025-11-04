Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

Beschäftigungsrekord im Mittelstand - aber Bürokratie bremst

vor einer Stunde

Triage-Regelungen verfassungswidrig: Karlsruher Richter geben Ärzten recht

vor einer Stunde

DZ-Bank-Chef Riese: Investoren verlieren Vertrauen in Europa und Deutschland

vor einer Stunde

Die Linke fordert bis zu 100.000 Euro Bußgeld bei Mietwucher

vor 2 Stunden

AfD-Politiker Baumann attackiert: Brandanschlag löst politische Empörung aus

vor 2 Stunden

Röwekamp gegen Losverfahren - CDU pocht auf umfassende Musterung

vor 3 Stunden

CDU/CSU und AfD bei 25,5 Prozent - erstmals seit zwei Monaten gleichauf

vor 3 Stunden

Ohne Stahl kein Wohlstand - Wissenschaftler warnen vor fatalen Folgen für Deutschland

vor 4 Stunden

Sturm „Kalmaegi“ wütet: Drei Tote und schwere Schäden auf den Philippinen

vor 4 Stunden

Wirtschaftsverbände fordern radikalen Bürokratieabbau in der EU

Logo Epoch Times
Wirtschaftlicher Druck

Ukraine greift Ölindustrie in Russland an - Benzinexporte eingeschränkt

Die Ukraine hat erneut Drohnenangriffe auf russische Öl- und Petrochemieanlagen durchgeführt, darunter Werke in Sterlitamak und Kstowo.

top-article-image

Die Ukraine nimmt mit ihren Drohnenangriffen auch Anlagen der russischen Ölindustrie ins Visier. (Archivbild)

Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Die Ukraine hat bei neuen Drohnenangriffen weitere Anlagen der Ölindustrie in Russland ins Visier genommen. In der Stadt Sterlitamak in Baschkirien im südlichen Ural kam es bei einem Angriff auf ein petrochemisches Werk zu einer Explosion und drei Bränden. Gouverneur Radi Chabirow sprach von zwei Drohnenattacken gegen einen Industriekomplex in der Stadt, die mehr als 1.500 Kilometer Luftlinie von der ukrainischen Grenze entfernt ist.
Trümmerteile der abgeschossenen Flugobjekte seien auf den Komplex gestürzt. Es gebe keine Toten oder Verletzten, sagte Chabirow. Eine Wasseraufbereitungsanlage in dem Werk sei teils zerstört worden, teilte die Stadtverwaltung von Sterlitamak mit.
In der Stadt Kstowo im Gebiet Nischni Nowgorod an der Wolga kam es zu einem Brand in einer Industrieanlage im Bereich einer Ölraffinerie des Konzerns Lukoil und in einem petrochemischen Werk. Das Lukoil-Werk gehört zu den wichtigsten Benzin-Produktionsstätten in Russland. In sozialen Netzwerken berichteten Augenzeugen von Explosionen.
Mehr dazu

Russisches Ministerium meldet Abschuss von 85 Drohnen

Die russische Führung hatte angesichts der zunehmenden Drohnenattacken zuletzt angekündigt, den Schutz von Ölraffinerien und anderen Objekten der Energiewirtschaft deutlich zu verstärken. Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass in der Nacht 85 ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien. Es machte aber erneut keine Angaben zu Treffern oder Schäden durch Kiews Angriffe.
Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen die seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernde russische Invasion immer wieder Ziele im Nachbarland an. Mit dem Beschuss von Anlagen der Ölindustrie will sie den Nachschub für das russische Militär stören.
Die Explosionen in den strategisch wichtigen Produktionsstätten wirken sich zudem auf den Handel aus. So ist etwa der Export von Benzin und Diesel eingeschränkt, mit dem das Land wichtige Einnahmen auch für die Fortsetzung des Kriegs erzielt. Die russische Führung räumt zwar Probleme ein, betont aber, die Lage sei trotzdem unter Kontrolle und stabil. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.