Soldaten in einem Außenbezirk von Lyssytschansk. Foto: Rick Mave/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Die neuesten Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine im Ukraine-Ticker.

10:27 Uhr: Ukraine meldet heftige Bombardierungen im ostukrainischen Lyssytschansk

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch die ostukrainische Stadt Lyssytschansk nach ukrainischen Angaben heftig bombardiert. Sie „beschießen Lyssytschansk mit Artillerie, Raketen, Fliegerbomben, Raketenwerfern“, erklärte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, am Mittwoch im Online-Dienst Telegram.

Russland hat die von Lyssytschansk durch einen Fluss getrennte Stadt Sjewjerodonezk nach wochenlangen heftigen Gefechten nahezu eingenommen. Zuletzt wurde vor allem in umliegenden Dörfern gekämpft, auch wenn das Stadtgebiet von Sjewjerodonezk nach ukrainischen Angaben weiterhin nicht gänzlich unter russischer Kontrolle ist.

Lyssytschansk halten weiterhin die Ukrainer. Mit einer Eroberung der Gegend und der zwei Städte würde Russland die gesamte Donbass-Teilregion Luhansk kontrollieren. Außerdem wäre der Weg frei für ein weiteres Vorrücken in der angrenzenden Region Donezk.

10:10 Uhr: Lambsdorff sieht geringere Bedrohungslage im Baltikum

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hält die Bedrohung der baltischen EU- und Nato-Länder durch Russland derzeit für geringer als vor Beginn des Ukraine-Kriegs. „So unmöglich das klingt, aber bei einer ganz nüchternen Analyse muss man feststellen, dass die militärischen Ressourcen, die normalerweise in der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte gebündelt sind, jetzt in der Ukraine im Einsatz sind“, sagte er am Mittwoch im RBB-Sender Inforadio.

„Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Bundeswehr in eine direkte militärische Konfrontation hineingezogen wird, sogar geringer als sonst“, führte Lambsdorff aus. Hintergrund der Debatte sind offene Drohungen Moskaus gegen Litauen wegen Einschränkungen des Güterverkehrs in die russische Exklave Kaliningrad.

Kaliningrad liegt an der Ostsee zwischen Litauen und Polen und hat keine direkte Landverbindung nach Russland. Die Regierung in Vilnius hatte in der vergangenen Woche angekündigt, den Bahnverkehr zwischen Russland und dessen Exklave zu beschränken. Güter, die unter die EU-Sanktionen gegen Russland fallen, etwa Metalle und Baumaterialien, können nun nicht mehr mit der Bahn über Litauen nach Kaliningrad gebracht werden.

Moskau bezeichnete dies als „feindselige Aktion“ Litauens und behielt sich eine zunächst nicht genauer beschriebene Reaktion vor.

Natürlich beunruhigten derartige verbale Angriffe gegen ein Nato- und EU-Land, sagte Lambsdorff. Er gehe aber davon aus, dass es sich um „Propaganda“ handle. „Damit müssen wir umgehen. Das ist genau dazu gedacht, Verunsicherung zu schaffen.“

7:05 Uhr: Erneut russisches Militärflugzeug nahe der Grenze zur Ukraine abgestürzt

Ein russisches Kampfflugzeug ist in der Nähe der Grenze zur Ukraine abgestürzt, dabei kam sein Pilot russischen Militärangaben zufolge ums Leben. Die Maschine des Typs Suchoi Su-25 sei am Dienstag bei einem Übungsflug in der Region Rostow abgestürzt, Ursache könnte ersten Informationen zufolge eine „technische Störung“ gewesen sein, zitierten die russischen Nachrichtenagenturen eine Presseerklärung des Militärbezirks Süd.

Einen möglichen Zusammenhang mit dem russischen Militäreinsatz in der an Rostow angrenzenden Ukraine erwähnte die Erklärung nicht. Am 17. Juni war schon einmal eine Su-25 bei einem Übungsflug in der ebenfalls an die Ukraine grenzenden Region Belgorod abgestürzt. Auch damals hatte das russische Militär von einem möglichen technischen Defekt gesprochen. Russland hat Kiew in den vergangenen Monaten wiederholt beschuldigt, russischen Boden in den Grenzregionen aus der Luft angegriffen zu haben.

(agenturen/red)