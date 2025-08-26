Ukraine räumt erstmals Vordringen russischer Truppen in Region Dnipropetrowsk ein

Russische Truppen sind nach Angaben ukrainischer Militäranalysten in das Gebiet Dnipropetrowsk eingedrungen. „Ja, sie sind eingedrungen und die Kampfhandlungen dauern derzeit an“, sagte der Sprecher der ukrainischen Streitkräfte in der Region, Viktor Tregubow, der Nachrichtenagentur AFP.

Die ukrainische Armee wies Moskaus Behauptung zurück, die russischen Streitkräfte hätten die Dörfer Saporiske und Nowogeorgijiwka vollständig eingenommen.

Zwei Orte russisch besetzt

Die russische Armee hatte erstmals im Juli erklärt, in die Region Dnipropetrowsk vorgedrungen zu sein. Seither meldete die Armee immer wieder die Einnahme einzelner Ortschaften. Moskau hat in der Region bislang keine Gebietsansprüche für eine Beendigung des Krieges erhoben.

Das der ukrainischen Armee nahestehende Online-Portal für militärische Analysen „DeepState“ erklärte am Dienstag, die russischen Streitkräfte hätten die Dörfer Saporiske und Nowogeorgijiwka „besetzt“. Der Kartendienst kennzeichnet die Ortschaften entsprechend. Nach Angaben von „DeepState“ sammeln sich die russischen Truppen und bereiten sich auf ein Vorrücken vor.

Die ukrainische Armee dementiert diese Angaben weiterhin. „Die Streitkräfte der Ukraine haben das Vordringen der russischen Eroberer gestoppt und kontrollieren das Dorf Saporiske weiter“, teilte die für den Frontabschnitt zuständige Armeegruppierung „Dnipro“ auf Telegram mit.

Die Kämpfe um den benachbarten Weiler Nowoheorhijiwka würden andauern. „Die Information über die Besatzung beider Ortschaften durch die Russen entspricht nicht den Tatsachen“, wurde in der Mitteilung unterstrichen.

Der Frontverlauf im Ukrainekrieg am 12. August 2025 laut „DeepState“, einer Beobachtungsgruppe die vom ukrainischen Verteidigungsministerium gefördert wird. Foto: Bildschirmfoto von deepstatemap.live

Kriegsveteranen und auch aktive Soldaten kritisieren hingegen immer öfter, dass Kommandeure geschönte Lageberichte schreiben und so die Armeeführung die reale Lage nicht immer kennt.

Russische Truppen kommen im Süden voran

Russische Truppen sind seit Monaten im Osten der Ukraine auf dem Vormarsch. Im Süden der Region Donezk sind sie inzwischen bis an die Gebietsgrenzen vorgerückt. Dort liegen auch die beiden nun eingenommenen Orte.

Strategisch wichtige Städte gibt es in dieser ländlich geprägten Steppenlandschaft nicht. Weiter nordöstlich kommen die russischen Truppen kaum voran. (afp/dpa/red)