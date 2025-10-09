Ukrainische NATO-Botschafterin: Kauf von US-Waffen für Kiew „äußerst wichtig“

Vor dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel kommende Woche hat die ukrainische NATO-Botschafterin Aljona Getmantschuk Kiews europäische Verbündete aufgefordert, mehr US-Waffen für ihr Land zu kaufen.

„Es ist nicht so, dass wir amerikanische Waffen gegenüber französischen, deutschen oder anderen europäischen Waffen bevorzugen“, sagte Getmantschuk der Nachrichtenagentur AFP. „Das Problem ist, dass wir die USA um Waffen bitten, welche die europäischen Länder nicht liefern können“, sagte sie.

Zwei Milliarden Dollar: Europa rüstet Ukraine mit US-Waffen auf

Europäische Länder haben gemäß einem im Juli von US-Präsident Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte ausgearbeiteten Plan US-Waffen für die Ukraine gekauft. Bislang wurden Waffen im Wert von zwei Milliarden Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) finanziert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält monatliche Lieferungen im Wert von rund einer Milliarde Dollar für notwendig. Kiew benötigt die USA insbesondere für die Lieferung von Luftabwehrsystemen und Langstreckenwaffen.

„Die europäischen NATO-Mitglieder sind weder hinsichtlich der Typen noch der Menge oder der Liefergeschwindigkeit in der Lage, Ersatz zu leisten“, sagte die ukrainische NATO-Botschafterin. „US-Waffen bleiben äußerst wichtig“, sagte Getmantschuk.

Sie bekräftigte zudem den Wunsch ihrer Regierung nach Waffen mit höherer Reichweite. „Luftabwehr ist wichtig, aber am Ende ist es wie mit Schmerzmitteln, und um die Ursache des Schmerzes zu behandeln, müssen wir sie tief treffen können.“ Es sei wichtig „den Russen klarzumachen, dass alles möglich ist“.

NATO-Verteidigungsminister treffen sich in Brüssel

In der kommenden Woche treffen sich die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Zudem gibt es Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe und der EU-Verteidigungsminister. (afp/red)