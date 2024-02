Ukraine: Extrem schwierige Lage an der Front

„Die Lage ist an mehreren Punkten der Frontlinie extrem schwierig, wo die russischen Truppen ein Maximum an Reserven konzentriert haben“, sagte Selenskyj am Montag in seiner täglichen Videobotschaft. Die russische Armee profitiere von der „Verzögerung bei der Hilfe für die Ukraine“, beklagte der Präsident ausbleibende Waffen- und Munitionslieferungen der westlichen Verbündeten.

Seinem Land fehle es an Artillerie, Luftabwehr und Waffen mit größerer Reichweite, sagte Selenskyj nach seiner Rückkehr von einem Truppenbesuch rund um die nordöstliche Stadt Kupjansk.

Moskaus Streitkräfte befinden sich derzeit im Süden und im Osten der Ukraine in der Offensive und haben die Ukraine unter anderem zu einem überhasteten Rückzug aus der Stadt Awdijiwka in der Ostukraine gezwungen. Es ist der größte symbolische Triumph für die russische Armee seit dem Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive im vergangenen Sommer – und ihr bedeutendster Geländegewinn seit der Einnahme der Stadt Bachmut im Mai 2023. (afp)