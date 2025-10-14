Logo Epoch Times

Forsa-Umfrage
Forsa-Umfrage

54 Prozent der Deutschen für Wiedereinführung der Wehrpflicht

Die Debatte um den Wehrdienst nimmt wieder Fahrt auf. Über die Hälfte der Deutschen will laut Forsa die Rückkehr der Wehrpflicht.

top-article-image

Rekruten des Logistikbataillons 171 üben den Zeltbau

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Eine Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zufolge für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. 54 Prozent der Bürger befürworten einen verpflichtenden Dienst bei der Bundeswehr, wie die Forsa-Umfrage für den „Stern“ (Dienstagsausgabe) ergab. 41 Prozent sind dagegen und fünf Prozent äußern keine Meinung.
Mit 74 Prozent sind die Wähler der Union die stärksten Anhänger der Wehrpflicht, aber auch 58 Prozent der SPD-Anhänger fänden eine Rückkehr zur regulären Wehrpflicht richtig. Einzig die Wähler der Linkspartei lehnen eine Wiedereinführung eines Pflichtdienstes klar ab (80 Prozent).
Mehr dazu

Großes Gefälle nach Altersgruppen

In der Umfrage zeigt sich ein großes Gefälle nach Altersgruppen. Die stärksten Befürworter einer Wehrpflicht finden sich mit 61 Prozent in der älteren Generation (60 Jahre und darüber). Bei den 18- bis 29-Jährigen, die persönlich betroffen wären, sind hingegen 63 Prozent gegen einen militärischen Pflichtdienst.
Forsa hat die Frage zur Wehrpflicht seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 mehrfach gestellt. Die Ansichten schwankten zunächst, seit März 2024 überwiegen aber klar die Befürworter. Rein rechtlich wurde die Wehrpflicht 2011 nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt.
Ein von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eingebrachte Wehrdienstgesetz soll pro Jahr Zehntausende neue Rekruten zur Bundeswehr bringen, bis auf Weiteres allerdings auf freiwilliger Basis. Ein verpflichtender Wehrdienst ist zwar vorgesehen für den Fall, dass Rekrutierungsziele nicht erreicht werden oder die Sicherheitslage höhere Zahlen nötig macht. Es gibt aber keinen Automatismus, keine festgelegte Zahl und keinen festgelegten Zeitpunkt für eine Wehrpflicht. (afp/red)

