UN-Sicherheitsrat berät zu Israel

Der UN-Sicherheitsrat befasst sich am Sonntag (16:00 Uhr MESZ) mit den israelischen Plänen zur Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen. Mehrere der 15 Mitglieder des UN-Gremiums hatten die Sitzung beantragt, wie afp aus Diplomatenkreisen erfuhr.

UN-Generalsekretär António Guterres hatte sich nach Bekanntgabe der israelischen Pläne „zutiefst alarmiert“ gezeigt. Auch Deutschland und viele weitere Staaten kritisierten die Entscheidung. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gab als Reaktion einen teilweisen Stopp der Rüstungsexporte nach Israel ekannt.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht zum Freitag einen Plan gebilligt, der die Einnahme der Stadt Gaza durch die israelische Armee vorsieht. Erklärtes Ziel ist der militärische Sieg über die islamistische Palästinenserorganisation Hamas.

Vorgesehen ist nach israelischen Regierungsangaben auch, dass humanitäre Hilfe an die Zivilbevölkerung außerhalb der Kampfgebiete geliefert wird. (afp/red)