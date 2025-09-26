Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

Sind Deutschlands Flughäfen vor Drohnen geschützt?

vor 3 Stunden

Thüringen gewinnt im Bratwurst-Boxkampf gegen Franken

vor 3 Stunden

Ende der Sommerzeit und des Supports für Windows 10 - Das ändert sich im Oktober

vor 3 Stunden

Schadenersatzklage gegen EU-Organe in Zusammenhang mit Kosovokrieg scheitert

vor 5 Stunden

Zentrum für Luft- und Raumfahrt fehlen Millionen im Haushalt 2026

vor 5 Stunden

Nachtzug zwischen Paris und Berlin droht das Aus

vor 6 Stunden

Merz will Verbrenner-Aus kippen

vor 6 Stunden

Nach Luftraumverletzungen und Drohnenvorfällen: EU treibt Aufbau von „Drohnenwall“ voran

vor 7 Stunden

Trump zum Gaza-Krieg: „Ich denke, wir haben ein Abkommen“

vor 8 Stunden

Kreise: Lufthansa will ein Fünftel der Verwaltungsjobs streichen

Logo Epoch Times
UN-Vollversammlung

UN-Sicherheitsrat lehnt Aufschub für Wiedereinführung von Iran-Sanktionen ab

Der UN-Sicherheitsrat hat einen Aufschub der Wiedereinführung von Sanktionen gegen den Iran wegen dessen Atomprogramms abgelehnt.

top-article-image

Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.

Foto: Richard Drew/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Neun von 15 Mitgliedern des Gremiums stimmten am Freitag gegen einen von Irans Verbündeten China und Russland eingebrachten Resolutionsentwurf, der Teheran mehr Zeit für Verhandlungen über sein Atomprogramm verschaffen sollte. Vier Mitglieder stimmten dafür, zwei enthielten sich.
Der Resolutionsentwurf sah vor, die Frist für den sogenannten Snapback-Mechanismus um weitere sechs Monate bis zum 18. April 2026 zu verlängern. Dieser Mechanismus sieht die Wiedereinsetzung der nach dem 2015 geschlossenen internationalen Atomabkommen schrittweise abgebauten UN-Sanktionen gegen den Iran binnen 30 Tagen vor. Die Frist sollte am Samstag um Mitternacht GMT (Sonntag 02.00 Uhr MESZ) enden.

E3-Staaten lösten den Snapback-Mechanismus Ende August aus

Am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York rang der Iran mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien um eine Einigung in letzter Minute. Die sogenannten E3-Staaten werfen dem Iran mangelnde Kooperationsbereitschaft vor. Sie hatten den Snapback-Mechanismus Ende August ausgelöst.
Mehr dazu
Westliche Staaten verdächtigen Teheran, nach der Atombombe zu streben. Nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA ist der Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert.
Zur Herstellung von Atomsprengköpfen ist auf 90 Prozent angereichertes Uran nötig, zur Stromerzeugung mit Atomkraft ist eine Anreicherung auf 3,67 Prozent ausreichend. Teheran versichert hingegen beharrlich, sein Atomprogramm lediglich zur zivilen Nutzung zu betreiben.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.