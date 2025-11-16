Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Uran-Transport nach Russland: Greenpeace kritisiert Vorgehen Frankreichs

vor einer Stunde

Mindestens 32 Tote bei Minenunglück im Kongo

vor einer Stunde

Rentenstreit: Merz zeigt sich kompromissbereit gegenüber Junger Union

vor 2 Stunden

Klingbeil: Wettbewerb mit China muss fair sein

vor 3 Stunden

Kampf gegen Drogen? US-Flugzeugträger in der Karibik angekommen

vor 3 Stunden

Neuss: Auktion von Holocaust-Dokumenten abgesagt

vor 3 Stunden

Brüssel: Europaminister beraten über mehrjährigen Finanzrahmen

vor 4 Stunden

SPD gegen Söders Vorstoß für Mini-Atomreaktoren in Deutschland

vor 5 Stunden

Bundeswirtschaftsministerium konkretisiert Kosten für Industriestrompreis

vor 6 Stunden

Ecuadorianischer Drogen-Boss in Spanien gefasst

Logo Epoch Times
Russland legt eigenen Entwurf vor

UN-Sicherheitsrat stimmt über Trumps Gaza-Plan ab

Der UN-Sicherheitsrat stimmt am Montag über eine Resolution, mit der Trumps Friedensplan unterstützt werden soll.

top-article-image

US-Präsident Donald Trump hält am 13. Oktober 2025 eine Rede vor dem israelischen Parlament, der Knesset, in Jerusalem, nachdem sein Friedensplan den Krieg im Gazastreifen beendet hatte.

Foto: Evelyn Hockstein/POOL/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der UN-Sicherheitsrat stimmt am Montag (23.00 Uhr MEZ) über den Gaza-Plan von US-Präsident Donald Trump ab. Konkret geht es um eine Resolution, mit der Trumps Friedensplan für den Gazastreifen unterstützt werden soll.
Dieser sieht unter anderem die Einrichtung einer Übergangsverwaltung für das Palästinensergebiet sowie eine Internationale Stabilisierungstruppe für den Gazastreifen vor. Auch ein möglicher künftiger Palästinenserstaat wird in dem Entwurf erwähnt.
Eingebracht wurde der Resolutionsentwurf von den USA und mehreren weiteren Staaten, darunter die Gaza-Vermittler Katar und Ägypten.
Mehr dazu
Allerdings legte die UN-Vetomacht Russland einen eigenen Entwurf vor. Darin ist weder von der von den USA geplanten Schaffung eines „Friedensrats“ unter Vorsitz Trumps noch von einer internationalen Stabilisierungstruppe die Rede.
In dem russischen Entwurf wird die „Initiative, die zur Waffenruhe geführt hat“ gelobt, der US-Präsident aber nicht erwähnt.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.