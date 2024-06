Ungarn geht in EU-Ratsvorsitz mit Slogan „Make Europe Great Again“

Ungarn stellt seine EU-Ratspräsidentschaft unter das Motto „Make Europe Great Again“ (Macht Europa wieder großartig). Dies sei der offizielle Slogan des sechsmonatigen ungarischen Ratsvorsitzes, der am 1. Juli beginnt, teilte die Ständige EU-Vertretung des Landes am Dienstag im Onlinedienst X mit. Ungarn spielt damit auf das Wahlkampfmotto des früheren US-Präsidenten Donald Trump an: „Make America Great Again“.

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban gilt als Anhänger Trumps. Er hatte den US-Präsidentschaftsanwärter Anfang März in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida getroffen. Orban veröffentlichte danach ein Foto von sich und Trump und schrieb dazu: „Machen Sie Amerika wieder großartig, Herr Präsident.“ US-Präsident Joe Biden kritisierte das Treffen scharf und warf Orban vor, eine „Diktatur“ anzustreben.

Orban gilt zugleich als engster Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin innerhalb der EU, und das trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Zuletzt blockierte Ungarn auf EU-Ebene milliardenschwere Militärhilfen zugunsten der Ukraine. (afp/er)