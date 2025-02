Ungarns Geheimdienste: Ukrainische Desinformationskampagne gegen Orbán aufgedeckt

Der Fraktionsvorsitzende der ungarischen Regierungspartei Fidesz, Máté Kocsis, hat auf seiner Facebook-Seite einen Beitrag gepostet, der für Aussehen sorgte. In dem Post vom Mittwoch, 4. Februar, behauptete er, dass die ungarischen Geheimdienste Informationen darüber hätten, dass die Ukraine eine Hetzkampagne gegen Viktor Orbán betreibt.

„Bei der heutigen Sitzung des Nationalen Sicherheitsausschusses wurden wir von den Geheimdiensten darüber informiert, dass der ukrainische Staat nach den vorliegenden Informationen eine Verleumdungskampagne gegen den ungarischen Ministerpräsidenten gestartet habe“, schrieb Kocsis, der auch Mitglied des Ausschusses ist.

Erklärtes Ziel dieser Kampagne sei es, „das internationale Ansehen des Ministerpräsidenten zu untergraben und die Fähigkeit Ungarns, seine Interessen durchzusetzen, zu schwächen“.

Der Politiker sagte, dass der Ansatz darin bestehe, die ungarische Presse und ungarische und ausländische Journalisten zu nutzen, Artikel und Materialien – auch mit unwahrem Inhalt – zu veröffentlichen, die geeignet sind, die internationale öffentliche Meinung negativ zu beeinflussen.

In seinem Beitrag erklärte Kocsis, dass die Ukraine eine beträchtliche Geldsumme für die Hetzkampagne bereitgestellt hätte. Laut den Angaben habe die Arbeit bereits begonnen. Der Vorsitzende der Regierungsfraktion hat jedoch keine Beweise vorgelegt.

❗️„For those who can be bought, nothing is too expensive,“ said Máté Kocsis, leader of the Fidesz parliamentary group, after today’s National Security Committee meeting.

📢 Intelligence reports revealed that Ukraine has launched a smear campaign against @PM_ViktorOrban. The… pic.twitter.com/hTSC4gZd2M

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 4, 2025