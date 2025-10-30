UNO: Seit Beginn der Waffenruhe 24.000 Tonnen Hilfe in den Gazastreifen geliefert

Seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas sind nach UN-Angaben mehr als 24.000 Tonnen humanitäre Hilfe in den Gazastreifen geliefert worden. Sowohl die Verteilung von Hilfsgütern an Gemeinden als auch an Haushalte sei wieder aufgenommen worden, sagte ein für die palästinensischen Gebiete zuständige UN-Vertreter, Ramiz Alakbarov, am Donnerstag.

Der Regionaldirektor des Welternährungsprogramms (WFP) für den Nahen Osten, Samer Abdel Jaber, sagte, dass binnen 20 Tagen etwa 20.000 Tonnen Lebensmittel im Gazastreifen verteilt worden seien.

Probleme bei der Registrierung von Nichtregierungsorganisationen

Alakbarov rief Israel auf, Hilfsorganisationen zu erlauben, sich an der Verteilung von humanitärer Hilfe im Gazastreifen zu beteiligen. „Das anhaltende Problem der Registrierung von Nichtregierungsorganisationen“ verlangsame die Hilfsmaßnahmen, sagte er und unterstrich die „wesentliche“ Rolle von nationalen und internationalen Organisationen.

Der Leiter des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten (Ocha), Tom Fletcher, sagte, dass durch die von den USA vermittelte Waffenruhe „viel mehr Hilfe“ in den Gazastreifen gelange als zuvor. „Das ist ein echter Fortschritt, aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Es sei nur der Anfang „von dem, was wir werden tun müssen“, fügte Fletcher hinzu.

Alakbarov betonte: „Die Umsetzung des 20-Punkte-Plans bleibt der zentrale Punkt und die Voraussetzung dafür, dass wir in einer umfassenden Weise humanitäre Hilfe leisten können“.

Gemäß des von US-Präsident Donald Trump vermittelten 20-Punkte-Plans gilt im Gazastreifen seit dem 10. Oktober eine Waffenrufe. Sie trat rund zwei Jahre nach dem Überfall der Islamisten-Organisation und ihrer Verbündeten auf Israel und dem Beginn des dadurch ausgelösten Krieges im Gazastreifen in Kraft.

Am Dienstag hatte die israelische Armee jedoch vorübergehend ihre Luftangriffe auf Hamas-Ziele im Gazastreifen wieder aufgenommen. Die israelische Regierung hatte der Hamas zuvor Verstöße gegen die Waffenruhe vorgeworfen.(afp/red)