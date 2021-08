US-Abgeordneter ruft zum Corona-Widerstand auf: „Wir müssen ihre Auflagen nicht akzeptieren“

In einem Video-Appell hat US-Senator und Arzt Rand Paul die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC und die Biden-Administration für ihren Umgang mit COVID-19 scharf kritisiert. Der Senator aus Kentucky rief dazu auf, sich die Corona-Maßnahmen der US-Regierung nicht länger gefallen zu lassen.

Der republikanische US-Senator und Arzt Rand Paul rief in einem neuen Video dazu auf, sich den Corona-Maßnahmen der US-Regierung unter Präsident Joe Biden zu widersetzen. „Es ist an der Zeit, dass wir Widerstand leisten. Sie können nicht alle von uns verhaften. Sie können nicht alle eure Kinder von der Schule fernhalten“, sagte Paul in einem Video, das er am Sonntag auf Twitter veröffentlichte.

„Wir müssen uns nicht mit den Vorschriften, Verboten und der schädlichen Politik der kleinen Tyrannen und Bürokraten abfinden. Wir können einfach sagen: ‚Nein, nicht schon wieder.‘“

We are at a moment of truth and a crossroads. Will we allow these people to use fear and propaganda to do further harm to our society, economy, and children?

Or will we stand together and say, absolutely not. Not this time. I choose freedom. pic.twitter.com/XrI2tjdAHW

— Senator Rand Paul (@RandPaul) August 8, 2021