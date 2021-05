US-Außenminister warnt vor militärischer Aufrüstung in der Arktis

US-Außenminister Antony Blinken spricht bei einer Pressekonferenz zur Bekanntgabe des jährlichen Berichts zur internationalen Religionsfreiheit im Außenministerium in Washington am 12. Mai 2021. Foto: Andrew Harnik/Pool/AFP via Getty Images

Vor dem Treffen der Arktis-Anrainerstaaten hat US-Außenminister Antony Blinken vor einer militärischen Aufrüstung am Nordpol gewarnt.

„Wir müssen eine Militarisierung der Region verhindern“, sagte Blinken am Dienstag im isländischen Reykjavik. Es gebe die Sorge, dass verstärkte militärische Aktivitäten in der Arktis die „Gefahr von Zwischenfällen“ erhöhten und das „gemeinsame Ziel einer friedlichen und nachhaltigen Zukunft der Region“ gefährdeten.

Die Mitglieder des Arktischen Rates kommen am Mittwoch und am Donnerstag in Reykjavik zusammen. Dem Arktischen Rat gehören Russland, die USA, Kanada, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland und Island an.

Durch die Erderwärmung wird die Arktis immer besser erreichbar. Dadurch wächst das Interesse der Anrainerstaaten, aber auch Chinas, an der Region – wegen der strategischen Lage, der immensen Rohstoffvorkommen und wegen der Schiffsrouten.

International bereitet insbesondere die zunehmende russische Präsenz in der Arktis Sorge. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte am Montag die Arktis als Territorium seines Landes beansprucht. (afp)

