Logo Epoch Times

vor einer Stunde

100.000 Besuche beim „Tag der offenen Tür“ der Bundesregierung

vor 3 Stunden

Nach Fund von vier Leichen in der Seine: Formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet

vor 4 Stunden

Linke bestätigt Deal mit der Union bei Kanzlerwahl

vor 4 Stunden

„Kein Gaumenschmaus“: Köln siegt bei Bundesliga-Rückkehr

vor 5 Stunden

Campino kontra Landrat - Musikfestival in Jamel gegen rechts

vor 6 Stunden

Selenskyj fordert Unterstützung durch westliche Truppen nach Ende des Kriegs mit Russland

vor 7 Stunden

Norwegen kündigt Millionenhilfe für Patriots aus Deutschland für die Ukraine an

vor 7 Stunden

Vietnam: Hunderttausende Menschen werden wegen Taifuns in Sicherheit gebracht

vor 7 Stunden

Israel: Huthi setzten vermutlich erstmals Streumunition ein

vor 8 Stunden

Spendenaktion für Familie des getöteten Polizisten gestartet

Logo Epoch Times
„Alarmierender Anstieg" von Antisemitismus

US-Botschafter wirft Macron „unzureichenden“ Einsatz gegen Antisemitismus vor

Der US-Botschafter in Frankreich hat sich der Kritik Israels angeschlossen und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einen „unzureichenden“ Einsatz gegen Antisemitismus vorgeworfen.

top-article-image

Der französische Präsident Emmanuel Macron (L) will Palästina als Staat anerkennen und hat dazu einen Brief an den Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas veröffentlicht (Archivbild).

Foto: Ludovic Marin/AFP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In einem Brief an Macron, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag in Kopie vorlag, äußerte Botschafter Charles Kushner seine „tiefe Besorgnis über den dramatischen Anstieg des Antisemitismus in Frankreich und das unzureichende Vorgehen Ihrer Regierung dagegen“.
In Frankreich vergehe kein Tag, „an dem nicht Juden auf der Straße angegriffen, Synagogen oder Schulen beschmiert oder Geschäfte von Juden verwüstet werden“, schrieb Kushner.
Am Dienstag hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu dem französischen Präsidenten vorgeworfen, mit der geplanten Anerkennung eines Palästinenserstaats Antisemitismus zu befördern.
„Ihre Forderung nach einem palästinensischen Staat schürt dieses antisemitische Feuer“, schrieb Netanjahu in einem Brief an Macron. Er sei besorgt angesichts des „alarmierenden Anstiegs“ von Antisemitismus und der mangelnden Bekämpfung „durch Ihre Regierung“, fügte der israelische Regierungschef hinzu. Er rief Macron auf, härtere Maßnahmen gegen die Judenfeindlichkeit zu ergreifen.
Mehr dazu
Frankreichs Präsidialverwaltung reagierte auf Netanjahus Aussagen mit scharfen Worten. Der Vorwurf, mit der Anerkennung eines Palästinenserstaats den Antisemitismus zu befeuern, sei „falsch und abscheulich“, erklärte der Elysée-Palast.
Die französische Republik schütze „stets die Mitbürger jüdischen Glaubens“ und werde dies „immer tun“. Die derzeitige Lage erfordere „Ernsthaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein statt Verallgemeinerungen und Manipulationen“, hieß es weiter.

Die größte jüdische Gemeinde Europas

In Frankreich leben knapp 500.000 Juden, es handelt sich um die größte jüdische Gemeinde Europas. Seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Krieg im Gazastreifen ist die Zahl antisemitischer Taten in Frankreich und weiteren Ländern stark angestiegen. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.