Instagram und Whatsapp abstoßen? US-Kartellprozess gegen Facebook-Mutter Meta beginnt

Der Facebook-Mutterkonzern Meta muss sich ab Montag in Washington in einem viel beachteten Kartellverfahren verantworten (ab 09.30 US-Ostküstenzeit, 15.30 Uhr MESZ).

Die US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC) wirft dem Unternehmen von Mark Zuckerberg einen Missbrauch seiner Marktmacht vor. Dies könnte dazu führen, dass Meta die Fotoplattform Instagram und den Messengerdienst Whatsapp abstoßen muss.

Die US-Kartellwächter argumentieren, Meta habe die beiden Dienste vor mehr als zehn Jahren übernommen, um damit missliebige Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Zuckerbergs Unternehmen bestreitet dies.

Es führt an, Meta habe Instagram und Whatsapp erst so erfolgreich gemacht, wie sie heute sind. Die beiden Dienste haben Milliarden Nutzer in der ganzen Welt. (afp/red)