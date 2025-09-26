US-Kriegsminister lädt die obersten Militärführer zu Treffen ein

Der Kriegsminister (ehemaliger Verteidigungsminister) der USA Pete Hegseth hat kürzlich die obersten Militärs der US-Streitkräfte, die weltweit im Einsatz sind, zu einer kurzfristigen Besprechung auf einer Basis in Virginia einberufen.

Pentagon-Sprecher Sean Parnell sagte am 25. September, dass Hegseth „frühen nächsten Woche seine ranghöchsten Militärführer ansprechen wird“, enthüllte jedoch weder die Tagesordnung noch den Zweck der Besprechung.

Es ist unklar, wie viele Generäle und Admiräle erwartet werden und warum Hegseth die Besprechung so kurzfristig einberufen hat.

Nicht ungewöhnlich

Beim Gespräch mit Reportern im Weißen Haus am 25. September sagte Vizepräsident JD Vance, dass es „nicht besonders ungewöhnlich“ sei, dass Generäle, die dem Pentagon-Chef unterstehen, sich mit Hegseth treffen.

„Es ist tatsächlich überhaupt nicht ungewöhnlich, und ich finde es seltsam, dass Sie daraus eine so große Geschichte gemacht haben“, sagte Vance.

Als er gefragt wurde, ob er plane, an dem Treffen teilzunehmen, antwortete Präsident Donald Trump: „Ich werde da sein, wenn sie mich wollen.“

„Ich denke, es ist großartig. Lassen Sie ihn freundschaftlich mit den Generälen und Admirälen aus der ganzen Welt umgehen“, sagte Trump.

„Viele Generäle wollen hier sein, und sie wollen sich die … ansehen.“ Was die Militärführer sich ansehen wollen, ließ Trump aus und sagte weiter: „Sie werden auch Ausrüstungsstandorte besichtigen. Sie werden über die neuesten Waffen sprechen usw.“

Die Epoch Times hat sich an das US-Kriegsministerium gewandt, um einen Kommentar zu erhalten, und erhielt bis zur Veröffentlichungszeit keine Antwort.

Anzahl der Generäle reduzieren

Zuvor, im Mai, gab Hegseth eine Mitteilung an die militärische Führung heraus, in der er eine Mindestreduktion von 20 Prozent der Vier-Sterne-Positionen in der aktiven Komponente anwies.

Die Mitteilung verlangte auch, dass die Anzahl der Generaloffiziere in der Nationalgarde um mindestens 20 Prozent reduziert wird, mit einer zusätzlichen Mindestreduktion von 10 Prozent unter den General- und Flaggoffizieren in der gesamten Armee.

Der Pentagon-Chef sagte in einem am 6. Mai auf X geposteten Video, dass der Schritt darauf abzielte, die „strategische Bereitschaft und operationelle Effektivität“ der Armee zu maximieren.

„Wir werden Ressourcen von aufgeblähten Hauptquartier-Elementen zu unseren Kämpfern verschieben“, sagte Hegseth. „Dies ist keine Ausdünnungsübung, die darauf abzielt, hochrangige Offiziere zu bestrafen. Dies war ein durchdachter Prozess.“

Wiederherstellung des ursprünglichen Namens

Das Kriegsministerium, förmlich als Verteidigungsministerium bekannt, wurde umbenannt, nachdem Trump am 5. September einer Exekutivorder unterzeichnet hatte.

Die Verordnung erklärte, dass die Änderung eine Wiederherstellung des ursprünglichen Namens sei, der von Präsident George Washington 1789 eingeführt wurde.

Trump erklärte in seiner Verordnung, dass der Name die Fähigkeit und Bereitschaft des Ministeriums widerspiegelt, „im Namen unserer Nation im Handumdrehen Kriege zu führen und zu gewinnen, nicht nur zu verteidigen“.