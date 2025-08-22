Logo Epoch Times

Pilotprojekt: Dänemark erlaubt Einsatz von KI im mündlichen Englisch-Abitur

Eilmeldung: Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen im NRW

Hungersnot in Gaza erklärt - Israel droht mit Zerstörung

Sri Lankas früherer Präsident Wickremesinghe festgenommen

Ukraine beschießt Pipeline: Problem für deutsche Raffinerie?

Missbrauchsfall Freizeitbad Rulantica: 31-Jähriger Tatverdächtiger in Haft genommen

Linke und FDP kritisieren Dobrindts Pläne zur Speicherpflicht von IP-Adressen

Prozess gegen 16-jährigen mutmaßlichen Islamisten in Mainz begonnen

Deutsche Bischofskonferenz sieht vermehrt Vandalismus an Kirchen

DHL schränkt Paketversand in die USA ein

Geldpolitik

US-Notenbankchef Powell schließt Leitzinssenkung nicht aus

Bei seiner vielbeachteten Rede beim diesjährigen Zentralbanksymposium hat US-Notenbankchef Jerome Powell eine Leitzinssenkung nicht ausgeschlossen. Präsident Trump fordert seit geraumer Zeit seine Senkung.

US-Notenbankchef Jerome Powell (Archivbild).

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Bei seiner vielbeachteten Rede beim diesjährigen Zentralbanksymposium hat US-Notenbankchef Jerome Powell eine Leitzinssenkung nicht ausgeschlossen. Eine rasche Verschlechterung des US-Arbeitsmarktes sei nicht auszuschließen und könne daher eine Lockerung der Geldpolitik rechtfertigen, sagte der Chef der Federal Reserve (Fed) am Freitag in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.
Powell fügte hinzu, dass sich die Zentralbank in einer heiklen Lage befinde, da sich die von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump eingeführten neuen Zölle zugleich auf die Verbraucherpreise auswirkten und damit die Gefahr einer erneuten Inflation bestehe. Die Auswirkungen der Zölle auf die Verbraucherpreise seien nun „deutlich sichtbar“, sagte der Fed-Chef.
Bei Powells Rede in Jackson Hole handelt es sich um die letzte in seinem Amt an der Spitze der Fed. Seit Trumps Amtsantritt hat die US-Notenbank den Leitzins in der Spanne zwischen 4,25 und 4,5 Prozent belassen. Sie begründet dies mit den „Unsicherheiten“ durch die Zollpolitik des Präsidenten. Trump hatte Powell deshalb beschimpft und ihm mit Entlassung gedroht. (afp/red)

