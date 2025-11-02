US-Politiker fordern Verfahren gegen Cisco wegen Verfolgung von Falun Gong in China

In Kürze:

US-Abgeordnete drängen Trump-Regierung, Falun-Gong-Klage gegen Cisco zu unterstützen.

gegen Cisco zu unterstützen. Kläger werfen Cisco vor, Technologie zur Überwachung und Verfolgung von Falun Gong in China bereitgestellt zu haben.

von Falun Gong in China bereitgestellt zu haben. Streitpunkt ist, ob US-Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen im Ausland haftbar sind.

Zwei prominente republikanische Abgeordnete fordern die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf, eine Klage zu unterstützen, die Cisco vorwirft, an der brutalen Verfolgung von Falun-Gong-Praktizierenden in China beteiligt gewesen zu sein.

In einem Schreiben vom 29. Oktober appellierten die Abgeordneten Chris Smith und John Moolenaar, die jeweils die Congressional-Executive Commission on China und den House Select Committee on Chinese Communist Party leiten, an die Regierung, den Obersten Gerichtshof zu drängen, damit der Fall gegen das Telekommunikationsunternehmen vor Gericht verhandelt werden kann.

Praktizierende von Falun Gong hatten die Klage 2011 eingereicht und erklärt, dass Cisco maßgeblich an der Gestaltung und dem Aufbau von Chinas Überwachungsnetz beteiligt gewesen sei, das die Verfolgung der Glaubensgemeinschaft verschärft habe. Das daraus entstandene Golden-Shield-System ermöglicht es dem Regime, Praktizierende in Echtzeit zu identifizieren und zu überwachen. Das System speichert zudem detaillierte Profile, darunter Aufenthaltsorte, Familienmitglieder und Kontakte.

Falun Gong und die Verfolgung

Die spirituelle Disziplin Falun Gong basiert auf den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Toleranz und hatte in den 1990er-Jahren zwischen 70 und 100 Millionen Anhänger in China. Bei der landesweiten Verfolgung, die 1999 begann und bis heute andauert, erlitten viele willkürliche Inhaftierung, Zwangsarbeit, Folter und sogar Tod durch erzwungene Organentnahme.

„Der Vorwurf, ein US-Technologieunternehmen habe ein Werkzeug speziell entwickelt, um die gewaltsame Verfolgung einer religiösen Minderheit durch die Kommunistische Partei Chinas zu erleichtern, ist schwerwiegend. Wir glauben, dass die Kläger die Chance verdienen, ihre Ansprüche zu beweisen“, schrieben die Abgeordneten an D. John Sauer, den leitenden Anwalt der US-Regierung vor dem Obersten Gerichtshof.

Smith und Moolenaar wiesen das Argument von Cisco zurück, die Klage schade der US-Außenpolitik: „Mitglieder des Kongresses haben deutlich gemacht, dass amerikanische Unternehmen nicht an Menschenrechtsverletzungen der KPCh mitschuldig sein dürfen.“

Belege für Cisco-Unterstützung

Eine 2008 durchgesickerte PowerPoint-Präsentation von Cisco zeigte, dass das Unternehmen das Golden-Shield-Projekt zur Überwachung öffentlicher Netzwerke angeboten habe, mit der Priorität, „Falun Gong zu bekämpfen“. In der Klage berichteten mehr als ein Dutzend Praktizierende, darunter auch US-Amerikaner, über Festnahmen und Misshandlungen, die durch die Technologie von Cisco erleichtert worden seien.

„Dieser Fall ist ein tragisches Beispiel für die realen Auswirkungen, wenn ein US-Unternehmen Technologie für die KPCh bereitstellt – weitverbreitete Verfolgung, Belästigung, Einschüchterung und sogar Folter“, sagte Smith.

Untersuchungen bestätigen Rolle von US-Technologie

Die Abgeordneten wiesen auf eine Untersuchung der „Associated Press“ hin, die zeigte, dass US-Technologieunternehmen eine größere Rolle bei Menschenrechtsverletzungen spielen als bisher bekannt. „Diese Enthüllungen machen deutlich, dass die Klage ein notwendiges Instrument ist, um die Einhaltung amerikanischer Politik sicherzustellen“, heißt es in ihrem Schreiben.

Im Zentrum des Falls steht die Frage, ob ein US-Unternehmen wie Cisco für die Bereitstellung im Inland entwickelter Technologie haftbar gemacht werden sollte, die Missbräuche im Ausland ermöglicht. Im Juli 2023 hob das Berufungsgericht des 9. Bezirks die Abweisung des Falls durch ein unteres Gericht auf und befand, dass die Anschuldigungen der Kläger ausreichend seien, um fortzufahren. Cisco fordert nun, dass der Oberste Gerichtshof die Klage abweist.

Cisco äußert sich zu Vorwürfen

In einer Erklärung sagte Cisco, dass sich das Unternehmen „seit Langem für die Wahrung und Achtung der Menschenrechte aller Menschen einsetzt“. Es warnte, dass der Bestandsfall des Ninth-Circuit-Urteils „Tür und Tor für Klagen gegen US-Unternehmen öffnen würde, die lediglich legale Exporte von Standardwaren und Dienstleistungen tätigen“.

Terri Marsh, Geschäftsführerin der Human Rights Law Foundation und Hauptanwältin der Kläger, dankte den Abgeordneten für ihre Unterstützung: „Die Abgeordneten Smith und Moolenaar zeigen deutlich, wie die Cisco-Klage zentrale Kongressrichtlinien voranbringt.“ Sie fügte hinzu, dass der Fall „die Position der Trump-Regierung gegen die Nutzung amerikanischer Technologie zur Unterstützung von Chinas Militär und dessen technologiegestütztem Autoritarismus weiter stärken“ werde.