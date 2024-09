Ausland Ein Verdächtiger festgenommen

US-Polizei: Vier Tote nach Schüssen an Schule im Bundesstaat Georgia

An einer Schule in Georgia eröffnet ein Schütze das Feuer. Die Hintergründe sind unklar. Fest steht: Mindestens vier Menschen kommen ums Leben, mehrere weitere werden in Krankenhäusern behandelt.