Heute werden sowohl US-Präsident Biden als auch Kreml-Chef Putin Reden zu dem Konflikt halten. Biden hält seine Rede während eines Polen-Besuchs.

Kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine werden am Dienstag sowohl US-Präsident Joe Biden als auch Kreml-Chef Wladimir Putin Reden zu dem Konflikt halten.

Biden will seine Ansprache im Rahmen eines Besuchs in Polen im Warschauer Schloss halten. Darin dürfte er sich an Putin richten, der einige Stunden vorher seine Rede hält.

Biden war am Montag überraschend in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Dort hatte er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die „unerschütterliche“ Unterstützung der USA zugesichert und weitere Waffenlieferungen für Kiew angekündigt.

In Warschau will Biden am Dienstag auch Gespräche mit dem polnischen Staatschef Andrzej Duda führen. Am 24. Februar 2022 waren russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. (AFP/mf)