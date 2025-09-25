Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

OVG: Abschalteinrichtung bei Diesel-Autos rechtswidrig

vor 24 Minuten

„Kein Geld für Genderfragen“: US-Regierung will G20 reformieren

vor einer Stunde

Amazon zahlt 2,5 Milliarden Dollar in Verfahren um Prime-Abo

vor einer Stunde

Slowenien erklärt Israels Regierungschef Netanjahu zur unerwünschten Person

vor 2 Stunden

Trump vor Netanjahus UN-Rede mit neuem Nahost-Friedensplan

vor 2 Stunden

Israel öffnet am Freitag Grenzübergang zwischen Westjordanland und Jordanien wieder

vor 3 Stunden

Neue litauische Regierung vereidigt - Koalition will massiv in Verteidigung investieren

vor 3 Stunden

US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

vor 4 Stunden

Merz will eingefrorene russische Vermögen für Kredit an die Ukraine nutzen

vor 4 Stunden

Zahl von Syphilisfällen in Deutschland erneut gestiegen

Logo Epoch Times
Autopen

US-Präsidenten-Galerie im Weißen Haus: Maschine statt Biden

Es ist ein Affront gegen Joe Biden. Im Weißen Haus gibt es eine neue Präsidenten-Galerie, aber Trumps Vorgänger fehlt - stattdessen hängt dort ein ganz anderes Foto.

top-article-image

Die neue Präsidenten-Galerie ist enthüllt worden.

Foto: Evan Vucci/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Präsident Donald Trump hat eine neue Galerie im Weißen Haus mit Porträts der US-Staatschefs für einen Affront gegen seinen Vorgänger Joe Biden genutzt. Die Schwarz-Weiß-Fotos in goldfarbenen Rahmen zeigen die US-Präsidenten chronologisch nacheinander – aber anstatt Bidens Konterfei ist dort ein Gerät abgebildet, das Unterschriften imitiert.
Unter dem von der Regierungszentrale veröffentlichten Foto der Maschine steht Bidens Name und dessen Amtszeit (2021 bis 2025). Die Porträts sind an einer Wand im Außenbereich des Weißen Hauses platziert. Der Platz Bidens ist dabei umrahmt von Trump-Porträts, denn der Republikaner war sein Vorgänger und ist auch sein Nachfolger im höchsten Staatsamt.
Der sogenannte Autopen, eine mechanische Signaturhilfe, ist früheren Medienberichten zufolge nicht unüblich im Alltag der US-Präsidenten. Republikaner werfen der Biden-Vorgängerregierung allerdings unter anderem vor, den Autopen für eine große Menge an Begnadigungen eingesetzt zu haben – und zwar ohne Bidens Genehmigung.
Mehr dazu

Republikaner streuen Zweifel an Biden

Aus dem republikanischen Lager werden immer wieder Zweifel gestreut, ob der Demokrat Biden (82) am Ende seiner Präsidentschaft, die bis Januar 2025 dauerte, der Aufgabe noch gewachsen war und tatsächlich noch selbst alles entschied. Biden sagte vor Monaten in einem Interview der „New York Times“, er habe alle Begnadigungen zum Ende seiner Amtszeit mündlich genehmigt.
Trump hebt immer wieder auf das Thema ab und nutzt es, um Biden zu verspotten. Wenn er etwa selbst Anordnungen in seinem Büro, dem Oval Office, unterschreibt, setzt er häufig noch eine Spitze gegen Biden ab und sagt bei der Unterschrift in die Kameras: „Kein Autopen“. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.