Neue US-Regierung sichert Taiwan „felsenfeste“ Unterstützung zu

Ein Militärhubschrauber mit Taiwans Nationalflagge während des Nationalfeiertags vor dem Präsidialamt in Taipeh am 10. Oktober 2020. Foto: SAM YEH/AFP via Getty Images

Die USA haben der Regierung in Taiwan am Samstag ihre „felsenfeste“ Unterstützung zugesichert. US-Außenamtssprecher Ned Price sagte, Washington verfolge „mit Sorge“, wie die Volksrepublik China „ihre Nachbarn einschließlich Taiwan einzuschüchtern“ versuche. Die Regierung in Taipeh hatte zuvor beklagt, dass zahlreiche chinesische Flugzeuge den Luftraum Taiwans verletzt hätten.

Washington will die Beziehungen zu Taiwan entsprechend den Erklärungen des Außenamtssprechers weiter „vertiefen“. Es war die erste Stellungnahme der US-Regierung zu dem Thema, seit der neue US-Präsident Joe Biden am vergangenen Mittwoch in sein Amt eingeführt wurde. Die USA hatten ihre diplomatischen Beziehungen zu Taipeh 1979 abgebrochen, zugleich blieben sie aber der stärkste Verbündete Taiwans und der wichtigste Rüstungslieferant des Landes.

Die 23 Millionen Einwohner der Insel Taiwan leben unter der fortwährenden Bedrohung einer Invasion der Volksrepublik, die Taiwan als Teil Chinas beansprucht.

Im vergangenen Jahr drangen chinesische Flugzeuge 380 Mal in den taiwanischen Luftraum ein. Taiwans Ministerium für Nationale Verteidigung verzeichnete am Samstag 13 derartige Vorfälle. Taiwans Außenministerium bedankte sich am Sonntag via Twitter für die Unterstützung der USA angesichts der „fortwährenden Nötigung“ durch die Volksrepublik.

Die taiwanische Vertreterin Hsiao Bi-khim war zur Amtseinführung Bidens offiziell eingeladen worden. „Die Demokratie ist unsere gemeinsame Sprache“, erklärte die taiwanische Vertreterin danach. „Die Freiheit ist unser gemeinsames Ziel.“ (afp)