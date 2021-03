US-Regierung unter Biden verhängt erste Sanktionen gegen den Iran

Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden hat erste Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Wegen Verstößen gegen die Menschenrechte dürften zwei Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde künftig nicht mehr in die USA einreisen, teilte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag mit.

Die beiden Iraner sollen Gefangene misshandelt haben. Die US-Regierung werde weiterhin alle geeigneten Mittel in Erwägung ziehen, „um die Verantwortlichen für Misshandlungen und Menschenrechtsverletzungen im Iran zur Rechenschaft zu ziehen“, erklärte Blinken.

Die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sind seit dem Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump äußerst angespannt. Biden will das Abkommen mit dem Iran wiederbeleben. In anderen Bereichen, unter anderem bei der Einhaltung der Menschenrechte, will er hingegen Druck auf den Iran ausüben. (afp)

