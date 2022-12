Mehr Geld für das Militär und Abschaffung der Corona-Impfpflicht für Soldaten: Der Gesetzentwurf fand breite Unterstützung im US-Repräsentantenhaus. Nun sind der Senat und Präsident Joe Biden am Zug.

Das US-Repräsentantenhaus will die COVID-19-Impfpflicht beim Militär abschaffen und den Verteidigungshaushalts um 858 Milliarden Dollar aufstocken. Der entsprechende Gesetzesvorschlag fand am 8. Dezember sowohl bei den Republikanern als auch Demokraten breite Zustimmung. 350 Abgeordnete stimmten dafür, 80 dagegen. Nun muss der Entwurf noch vom Senat gebilligt und von Präsident Joe Biden unterzeichnet werden.

Zu den wichtigsten Punkten des 4.408-seitigen „National Defense Authorization Act“ (NDAA) gehören: eine Gehaltserhöhung von 4,6 Prozent für Militärangehörige, die Verbesserung der Cybersicherheit und der Infrastruktur, sowie eine stärkere Unterstützung der Ukraine. Eine weitere Bestimmung sieht vor, dass der Verteidigungsminister das COVID-19-Impfmandat innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten des Gesetzes aufheben muss.

„Dies ist ein großartiges Produkt. Es ist gut für die nationale Sicherheit unseres Landes“, sagte der US-amerikanische Marineoffizier Mike Rogers diese Woche gegenüber seinen Kollegen. Es sei notwendig, dass dieses Gesetz verabschiedet wird, „wenn wir uns mit China und INDOPACOM befassen“, erklärte er weiter und bezog sich dabei auf das US-Kommando für den Indopazifik.

Kongress könnte Veto des Präsidenten überstimmen

Nach Angaben des Weißen Hauses wird Biden die endgültige Form des Gesetzes – der Senat könnte es abändern – prüfen, bevor er entscheidet, ob er sein Veto einlegt.

„Der Gesetzgebungsprozess muss in dieser Sache noch weitergehen. Ich möchte also weder der Abstimmung noch dem Präsidenten vorgreifen“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, kurz vor der Entscheidung im Repräsentantenhaus. „Aber jedes Jahr hat das NDAA einige Bestimmungen, die wir unterstützen, und einige, die wir nicht unterstützen. Und was der Präsident tun wird, ist, dass er dieses Gesetz in seiner Gesamtheit beurteilen wird, wenn dies geschieht.“

Der Kongress, bestehend aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus, kann sich mit einer Zweidrittelmehrheit in jeder Kammer über ein Veto des Präsidenten hinwegsetzen. So müssten sich Dutzende von demokratischen Senatoren und eine Reihe von demokratischen Mitgliedern des Repräsentantenhauses den Republikanern anschließen.

Eine Gruppe von Senatoren hat sich bereits für den Gesetzentwurf ausgesprochen, darunter Senator Jack Reed, Vorsitzender des Senatsausschusses für Streitkräfte, und Senator Jim Inhofe, der führende Republikaner in diesem Ausschuss. Elf republikanische Senatoren feierten die Aufnahme der Mandatsbeendigung mit den Worten, dass die Vereinigten Staaten „ein starkes Militär brauchen, um unser Land vor den wachsenden Bedrohungen zu schützen, denen unsere Nation ausgesetzt ist“.

Beschluss ist Gewinn für unser Militär, sagt republikanischer Minderheitenführer

„Machen Sie jetzt bitte keinen Fehler: Dieser Beschluss wäre ein Gewinn für unser Militär“, sagte der republikanische Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, vor der Abstimmung.

Er forderte die Regierung jedoch auf, noch weiter zu gehen und alle Mitglieder, die wegen Impfverweigerung aus dem Dienst entfernt wurden, wieder aufzunehmen. „In den Vereinigten Staaten erreicht die Zahl der Neuzugänge beim Militär fast ein Rekordtief. Die Vereinigten Staaten brauchen ein starkes Militär, um unser Land vor den wachsenden Bedrohungen zu schützen, denen es ausgesetzt ist“, hieß es. „Wir freuen uns, dass der endgültige Gesetzesentwurf eine Formulierung enthält, die die Bemühungen unserer Änderungsanträge widerspiegelt, nämlich die Truppen davor zu schützen, aufgrund von Bidens COVID-Impfmandat ohne fairen Einspruch und zum Schaden der Einsatzbereitschaft entlassen zu werden.“

Der Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte den Gesetzentwurf (pdf) wenige Tage, nachdem der Vorsitzende des Streitkräfte-Ausschusses (englisch: House Armed Services Committee), Adam Smith, bekannt gegeben hatte, dass die Gesetzgeber über ein Ende des Impfmandats diskutierten.

„Ich war ein sehr starker Befürworter des Impfmandats, als wir es eingeführt haben, ein sehr starker Befürworter der Covid-Beschränkungen, die vom Verteidigungsministerium und anderen eingeführt wurden“, sagte der Vorsitzende des Streitkräfte-Ausschusses Adam Smith gegenüber „Politico“. „Aber ist es zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll, diese Politik vom August 2021 fortzuführen? Das ist eine Diskussion, für die ich offen bin und die wir führen müssen.“

„Das Mandat ist es nicht wert“

Die Kosten für die Auswechslung jedes Mitglieds, das wegen seiner Impfverweigerung entlassen wurde, würden zeigen, dass sich das Mandat „nicht lohnt“, sagte Senator Mike Lee (Utah) gegenüber Reportern auf dem Capitol Hill. Auch im Hinblick auf die „moralischen Auswirkungen“. Das Militär habe massenhaft Anträge auf religiöse Ausnahmen abgelehnt.

Lee war einer von 20 Republikaner-Senatoren, die Ende November angekündigt hatte, dass sie gegen den „National Defense Authorization Act“ stimmen würden, sollte er die Aufhebung des Mandats nicht enthalten.

McCarthy sagte am vergangenen Sonntag, dass der Kongress die „Aufhebung des Impfmandats für unser Militär durchsetzen“ werde. Ohne dies würde der NDAA nicht durchkommen, fügte McCarthy hinzu. Er deutete auch an, dass er diese Position gegenüber Präsident Joe Biden deutlich gemacht habe. Und zwar bei ihrem ersten Treffen seit Bildung der republikanischen Mehrheit einer Kammer im neuen Kongress.

Am Dienstag sagte McCarthy, dass diejenigen, die allein aufgrund ihrer Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, entlassen wurden, „Gerechtigkeit verdienen“. Die Biden-Regierung müsse„die Dienstakten berichtigen“ und dürfe der „Wiederaufnahme solcher Mitglieder in den Dienst nicht im Wege stehen“. In 28 Tagen würde die eigentliche Arbeit aber erst beginnen: „Die neue republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus wird daran arbeiten, die Biden-Regierung endlich zur Rechenschaft zu ziehen“, so McCarthy. „Männer und Frauen in Uniform, die von dieser Regierung ungerechterweise ins Visier genommen wurden“, würden Unterstützung bekommen.

Verteidigungsminister will Impfmandat beibehalten

Der von Biden ernannte Verteidigungsminister Lloyd Austin hat am Wochenende gegenüber Reportern erklärt, er wolle das Impfmandat beibehalten, da es „die Menschen gesund gehalten“ habe. Das Pentagon hat auf eine Anfrage nach Beweisen für diese Behauptung nicht geantwortet. Austin hatte in einem Memorandum vom 24. August 2021 an hochrangige Militärbeamte mitgeteilt, dass er festgestellt habe, dass ein Mandat erforderlich sei, „um die Streitkräfte zu schützen und das amerikanische Volk zu verteidigen“.

Die Impfstoffe haben seit dem Auftauchen von Omicron Ende 2021 nur wenig Schutz vor Infektionen geboten. Zudem sei der Schutz, den sie vor schweren Erkrankungen bieten, erheblich gesunken. Wegen der nachlassenden Wirkung wurden Auffrischungsimpfungen eingeführt. Untersuchungen haben ergeben, dass der Schutz durch Auffrischungsimpfungen nur kurzzeitig erhöht wird. Außerdem birgt jede Impfstoffdosis das Risiko von Nebenwirkungen, einschließlich Herzmuskelentzündungen in sich.

Das Militär lehnte es zwar ab, Auffrischungsimpfungen vorzuschreiben, hat aber das Mandat für die Erstimpfung aufrechterhalten. Die Erstserie der beiden am häufigsten verabreichten Impfstoffe von Moderna und Pfizer besteht aus zwei Dosen.

„Was ich Ihnen als militärische Organisation sagen möchte, ist, dass die Gesundheit und Bereitschaft unserer Streitkräfte an erster Stelle steht. Und die COVID-Impfung ist nach wie vor zwingend erforderlich“, sagte Pentagon-Sprecher und Brigadegeneral Pat Ryder auf einem kürzlich abgehaltenen Treffen. „Was aber die Diskussion über vorgeschlagene oder anhängige Gesetze angeht, so kann ich mich dazu nicht äußern und werde auch keine weiteren Angaben machen können.“

Entlassungen wegen Impfverweigerung

Das Militär hat einige Mitglieder entlassen, die sich geweigert haben, sich impfen zu lassen, vor allem Mitglieder, die keine Ausnahmegenehmigung beantragt haben oder denen eine religiöse Ausnahmegenehmigung verweigert wurde. Das US-Marine Corps hat bis zum 30. November 3.717 Mitglieder wegen Impfverweigerung entlassen. Von 3.740 eingereichten Anträgen auf Befreiung aus religiösen Gründen hat die Marine nur 23 genehmigt.

Die US-Navy hat mit Stand zum 30. November 2.064 Mitglieder wegen Impfverweigerung entlassen. Auch die Marine hat nur 51 von mehr als 4.000 eingereichten Anträgen auf religiöse Anpassung stattgegeben.

Bis 1. Dezember hat die Armee 1.841 Soldaten wegen Impfverweigerung entlassen. Die Armee hat 123 Anträge auf religiöse Befreiung genehmigt und mehr als 1.900 abgelehnt.

Die Luftwaffe hat bis Mitte Juli 834 Soldaten wegen Impfverweigerung entlassen. Sie hat etwa 200 religiöse Befreiungen von etwa 11.000 eingegangenen Anträgen genehmigt. Richter fanden Beweise dafür, dass verschiedene Dienststellen religiöse Mitglieder diskriminierten. Sie haben die Freistellung von Mitgliedern der Marineinfanterie, der Marine und der Luftwaffe, die eine religiöse Befreiung beantragen, angeordnet.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: House Passes $858 Billion Defense Funding Bill With Termination of Military Vaccine Mandate (redaktionelle Bearbeitung il, dl)