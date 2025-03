US-Sicherheitspanne: Minister-Chat über Angriffspläne geleakt – Trump „weiß nichts davon“

Wie das Weiße Haus bestätigte, wurde der Chefredakteur des Magazins „The Atlantic“ in den Stunden nach den ersten Bombenabwürfen versehentlich zu einem Textchat der Trump-Regierung hinzugefügt. In diesem Chat wurden weitere US-Luftangriffe auf die Huthi-Terroristen im Jemen diskutiert.

Jeffrey Goldberg, Journalist und Chefredakteur von „The Atlantic“, berichtete am 24. März, dass am 15. März zu einem Gruppenchat der verschlüsselten Messaging-App Signal hinzugefügt wurde – knapp drei Stunden, bevor die US-Regierung offiziell die Wiederaufnahme ihrer Angriffe gegen die Huthis bekannt gab.

Goldberg schrieb, dass ihn eine Person, bei der es sich seiner Meinung nach um den Nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Mike Waltz, handelte, am 15. März um 11:44 Uhr Eastern Time (17:44 Uhr MEZ) zu einem Gruppenchat hinzugefügt habe. Um 14:29 Uhr (19:29 Uhr MEZ) desselben Tages gab Trump auf der Social-Media-Plattform Truth Social öffentlich die neuen US-Angriffe auf den Jemen bekannt.

Große Frage: Wer fügte ihn zum Chat hinzu?

Goldberg schrieb, dass der Signal-Nutzer, der ihn offenbar unaufgefordert zum Gruppenchat hinzugefügt hatte, „Michael Waltz“ hieß.

„Ich nahm an, dass es sich bei dem fraglichen Michael Waltz um den Nationalen Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump handelte“, schrieb er.

Goldberg berichtete, dass im Gruppenchat unter anderem „JD Vance“, „TG“ (Goldberg glaubt, es handele sich um die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes Tulsi Gabbard), „Scott B“ (möglicherweise Finanzminister Scott Bessent), „Pete Hegseth“, „John Ratcliffe“ und „MAR“ (Goldbergs Initialen von Außenminister Marco Antonio Rubio) auftauchten.

Chat scheint derzeit authentisch

Auf eine Anfrage der Epoch Times um Stellungnahme erklärte Brian Hughes, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, der Gruppenchat, an dem Goldberg beteiligt war, scheine authentisch zu sein.

„Der gemeldete Nachrichtenverlauf scheint derzeit authentisch zu sein, und wir prüfen, wie versehentlich eine Nummer in den Nachrichtenverlauf eingefügt wurde“, schrieb Hughes. Der Thread ist ein Beweis für die intensive und sorgfältige politische Abstimmung zwischen hochrangigen Beamten. Er kündigte eine interne Prüfung an.

„Der anhaltende Erfolg der Huthi-Operation zeigt, dass es keine Bedrohungen für unsere Soldaten oder unsere nationale Sicherheit gab.“

Was stand im Chat?

Als sich der Nutzer „Michael Waltz“ vor den erneuten Angriffen auf den Jemen an die Mitglieder des Signal-Gruppenchats wandte, schrieb er laut Goldberg:

„Team – Einrichtung einer Grundlagengruppe zur Koordination der Huthis, insbesondere für die nächsten 72 Stunden. Mein Stellvertreter Alex Wong stellt ein Tiger-Team auf Ebene der Stellvertreter und Stabschefs zusammen, das die Ergebnisse des Treffens im Sitzungssaal von heute Morgen aufgreift und im Laufe des Abends verschicken wird.“

Diese Nachricht von „Waltz“ lautete weiter: „Bitte stellen Sie uns den besten Ansprechpartner aus Ihrem Team zur Verfügung, mit dem wir uns in den nächsten Tagen und am Wochenende abstimmen können. Danke.“

Anschließend reichten Mitglieder des Signal-Chats Namen von Abgeordneten ein. So schrieb beispielsweise „MAR“ „Mike Needham für das Außenministerium“, während „TG“ „Joe Kent für den DNI“ schrieb, so Goldberg.

Die erneuten US-Angriffe in diesem Monat erfolgten, nachdem die Huthi gedroht hatten, ihre Drohnen- und Raketenangriffe auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer und den angrenzenden Wasserstraßen wieder aufzunehmen.

Die Huthi sind von den USA als Terrororganisation eingestuft. Sie wollen ihre Angriffe auf Handelsschiffe fortsetzen, solange das israelische Militär die Hamas im Gazastreifen bekämpft.

Verteidigungsminister dementiert

Verteidigungsminister Pete Hegseth dementierte Berichte, wonach er geheime Pläne für Militäroperationen mit Beamten der Trump-Administration per SMS in dem Signal-Gruppenchat besprochen habe.

„Ich habe gehört, dass das so charakterisiert wurde. Niemand hat Kriegspläne getextet. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe“, sagte Hegseth Reportern nach seiner Landung auf Hawaii.

Auf die Frage, ob die durchgesickerten Informationen geheim seien, wies Hegseth die Frage zurück und sagte, Goldberg sei nicht glaubwürdig.

„Sie sprechen von einem betrügerischen und hochgradig diskreditierten sogenannten Journalisten, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, immer wieder mit Falschmeldungen zu hausieren. Darunter seien die Falschmeldung ‚Russland, Russland, Russland‘ oder die Falschmeldung ‚gute Menschen auf beiden Seiten‘. Oder die ‚Trottel und Verlierer‘-Lüge.“ Dabei bezog er sich auf einige der Berichte von „The Atlantic“ über die erste Amtszeit von US-Präsident Donald Trump.

Trump: „Ich weiß nichts davon“

US-Präsident Donald Trump wusste nichts von dem Vorfall. Auf Fragen von Reportern im Weißen Haus sagte er am 24. März: „Ich weiß nichts darüber. Ich bin kein großer Fan von ‚The Atlantic‘. Für mich ist es ein Magazin, das bald schließen wird.“ Und: „Ich denke, es ist kein besonders gutes Magazin.“

Trump hatte sich bereits zuvor mit „The Atlantic“ im Allgemeinen und Goldberg im Besonderen gestritten. In einem Artikel für die Publikation vom September 2020 teilte Goldberg Vorwürfe anonymer Quellen mit, Trump habe sich bei einem Besuch eines Pariser Soldatenfriedhofs im Jahr 2018 abfällig über Soldaten des Ersten Weltkriegs geäußert. Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter des Weißen Hauses dementierten die Vorwürfe in Goldbergs Artikel.

Als Reaktion auf Goldbergs Artikel aus dem Jahr 2020 schrieb Trump auf der Social-Media-Plattform X: „Das Atlantic Magazine stirbt, wie die meisten Zeitschriften, also erfinden sie eine falsche Geschichte, um an Relevanz zu gewinnen.“

Goldberg berichtete, dass er Anfang des Monats in den Signal-Chat aufgenommen wurde und schrieb: „Ich fand das etwas ungewöhnlich, angesichts des angespannten Verhältnisses der Trump-Administration zu Journalisten – und Trumps zeitweiser Fixierung auf mich im Besonderen.“

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hob die erneuten US-Operationen im Jemen als Erfolg hervor.

„Präsident Trump hat weiterhin vollstes Vertrauen in sein nationales Sicherheitsteam, einschließlich seines nationalen Sicherheitsberaters Mike Waltz“, sagte Leavitt.

Forderungen nach Untersuchung werden laut

Das offensichtliche Leck löste Forderungen nach einer Untersuchung aus, sowohl bei Demokraten als auch bei Republikanern.

„Wenn die Republikaner im Repräsentantenhaus nicht SOFORT eine Anhörung darüber abhalten, wie es dazu kam, werde ich das selbst tun“, sagte der Abgeordnete Pat Ryan (Demokrat, New York), ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der US-Armee und Mitglied des Streitkräfteausschusses des Repräsentantenhauses, in einem X-Beitrag vom 24. März.

In einer Rede im Senat sagte der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer (Demokrat, New York), Signal sei eine ungesicherte App, die nicht für sensible Militäroperationen der Art zugelassen sei, wie sie Goldberg einsehen durfte.

„Dieses Debakel erfordert eine umfassende Untersuchung, um zu klären, wie es dazu kam, welchen Schaden es angerichtet hat und wie wir es in Zukunft vermeiden können, wenn die Militärgeheimnisse unseres Landes über ungesicherte SMS-Nachrichtenkanäle weitergegeben werden“, sagte Schumer.

Er sagte, wenn einfache Regierungsangestellte oder Militärangehörige auf diese Weise Informationen weitergegeben hätten, würden sie mit Ermittlungen und schwerwiegenden Konsequenzen rechnen müssen.

Vergangene Woche kündigte das Verteidigungsministerium die Einleitung einer Untersuchung wegen der Weitergabe sensibler Informationen zur nationalen Sicherheit durch Mitarbeiter des Ministeriums an. Pentagon-Stabschef Joe Kasper deutete an, dass bei solchen Untersuchungen Lügendetektor-Befragungen zum Einsatz kommen könnten und das Ministerium mutmaßliche Informanten strafrechtlich verfolgen könnte.

Senat will der Sache auf den Grund gehen

Im Gespräch mit Reportern sagte der Mehrheitsführer des Senats, John Thune (Republikaner, South Dakota), der Senat werde sich der Angelegenheit annehmen.

„Wir erfahren gerade erst davon, aber wir müssen der Sache auf den Grund gehen und herausfinden, was dort vor sich ging“, sagte Thune.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (Republikaner, Louisiana), sagte: „Ich denke, die Regierung hat eingestanden, dass es ein Fehler war, und sie wird ihre Maßnahmen verschärfen und dafür sorgen, dass sich so etwas nicht wiederholt.“

Johnson sagte, die erneuten US-Angriffe auf den Jemen seien ein Erfolg gewesen, und durch das Leck sei „niemand gefährdet“ worden.

Der Artikel erschien zuerst bei theepochtimes.com unter dem Titel „White House Responds After Journalist Apparently Looped Into Group Chat on Houthi Strike“. Aldgra Fredly hat zu dem Bericht beigetragen. (Deutsche Bearbeitung ks)