Nach fast 40 Jahren

US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi geht in den Ruhestand

Die einflussreiche US-Demokratin Nancy Pelosi zieht sich nach fast 40 Jahren aus der Politik zurück. Die 85-Jährige kündigte an, dass sie keine Wiederwahl in das Repräsentantenhaus anstrebe.

Pelosi wird sich nicht erneut zur Wahl stellen. (Archivbild)

Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat ihren Rückzug aus dem Kongress angekündigt. Sie habe das Privileg gehabt, San Francisco über Jahrzehnte im Repräsentantenhaus zu vertreten, sagte die 85 Jahre alte Demokratin in einer Videobotschaft auf der Plattform X.
„Deshalb möchte ich, dass Sie, meine Mitbürger aus San Francisco, als Erste davon erfahren: Ich werde nicht erneut für den Kongress kandidieren.“
2026 werden bei den Kongresswahlen alle Sitze im Repräsentantenhaus neu gewählt. Pelosi vertritt dort seit 1987 San Francisco. Pelosis Entscheidung dürfte ein Ringen innerhalb der Demokraten um die Nachfolge im traditionell fest demokratischen Wahlbezirk auslösen. Ihre Amtszeit endet 2027.

Machte mit Trump-Kritik Schlagzeilen

Pelosi war über viele Jahre hinweg die Vorsitzende des Repräsentantenhauses – als erste Frau in diesem Amt. Sie galt als wichtige Verbündete von Präsident Joe Biden, äußerte sich zuletzt aber auch kritisch, als in der Partei über seine politische Zukunft vor dem Präsidentschaftswahlkampf 2024 diskutiert wurde.
Pelosi sorgte zudem häufig mit ihrer scharfen Kritik an US-Präsident Donald Trump für Schlagzeilen – etwa im Februar 2020, als sie nach dessen Rede zur Lage der Nation im Kongress demonstrativ das Manuskript der Ansprache zerriss. Sie saß damals in ihrer Rolle als Vorsitzende des Repräsentantenhauses hinter Trump.
Der Republikaner reagierte mit entsprechenden Worten auf ihre Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren. „Der Abgang von Nancy Pelosi ist eine großartige Sache für Amerika“, zitierte ihn der US-Sender Fox News. Pelosi sei „böse, korrupt“, und habe sich „nur auf schlechte Dinge für unser Land“ konzentriert. (dpa/red)

