US-Verkehrsminister warnt vor massivem Flugchaos wegen Haushaltssperre

Wegen der seit mehr als fünf Wochen andauernden Haushaltssperre in den USA hat US-Verkehrsminister Sean Duffy vor massivem Flugchaos rund um das Familienfest Thanksgiving Ende des Monats gewarnt. Der Flugverkehr werde „zu einem Rinnsal auslaufen, während alle reisen wollen um ihre Familien zu sehen“, sagte Duffy am Sonntag dem Fernsehsender Fox News.

Weil sie wegen der Haushaltssperre derzeit nicht bezahlt werden, würden nur noch „sehr wenige“ Fluglotsen zur Arbeit kommen, „was bedeutet, dass wir wenige Abflüge und Landungen haben werden“, sagte der Minister. Dies bedeute „massive Störungen und eine Menge wütender Amerikaner“.

Thanksgiving ist in den USA das wichtigste Familienfest und ein staatlicher Feiertag. Auf den Straßen und an den Flughäfen herrscht rund um das Fest besonders viel Verkehr. Thanksgiving wird traditionell am vierten Donnerstag im November gefeiert, in diesem Jahr am 27. November.

Täglich über 1.000 Flüge gestrichen

Weil sich die regierenden Republikaner und die oppositionellen Demokraten nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten, gilt in den USA seit dem 1. Oktober eine Haushaltssperre, der sogenannte Shutdown. Hunderttausende Beschäftigte der Bundesbehörden werden seither nicht mehr bezahlt. Viele staatliche Dienstleistungen wurden gestrichen oder zurückgefahren.

Inzwischen hat der Shutdown auch größere Auswirkungen auf den Flugverkehr, seit Freitag müssen pro Tag mehr als 1.000 Flüge gestrichen werden. In den kommenden Tagen soll der Flugverkehr nach dem Willen der Regierung weiter reduziert werden, um die Arbeitslast für die Fluglotsen zu senken. (afp/red)