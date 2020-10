US-Vizepräsident Pence negativ auf Coronavirus getestet – Biden wünscht Trump rasche Genesung

Nach der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump ist dessen Vize Mike Pence negativ auf das Coronavirus getestet worden. Pence werde seit Monaten jeden Tag auf den Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 getestet, teilte sein Sprecher am Freitag im Online-Dienst Twitter mit. „Heute morgen wurden Vize-Präsident Pence und die Second Lady (seine Frau) negativ auf Covid-19 getestet“, fügte er hinzu. Pence gehe es gut und er wünsche dem Präsidenten eine rasche Genesung.

Trump hatte am Donnerstagabend (Ortszeit) inmitten des US-Wahlkampfes bekannt gegeben, dass er und seine Frau Melania positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Der 74-Jährige befindet sich nun in Quarantäne im Weißen Haus und will von dort aus die Amtsgeschäfte weiterführen. Sollte Trump aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sein, die Amtsgeschäfte zu führen, so würde diese sein Vize Pence übernehmen.

Biden wünscht Trump rasche Genesung

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Trump und seiner Frau Melania unterdessen „rasche Genesung“ gewünscht. „Wir werden weiter für die Gesundheit und Sicherheit des Präsidenten und seiner Familie beten“, schrieb Biden auch im Namen seiner Frau Jill am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Biden tritt bei der Präsidentenwahl am 3. November gegen Trump an. Am vergangenen Dienstag lieferten sich die beiden Politiker ihr erstes TV-Duell. (afp/so)

