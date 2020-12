US-Wahl: 400 Mio. USD an Dominions Muttergesellschaft – Steht China dahinter?

Dieser Gastbeitrag ist der originale Text zum Video: „400 Mio. USD an Dominions Muttergesellschaft – Steht China dahinter?“ vom Youtube-Kanal Leas Einblick.

Bei der US-Präsidentschaftswahl steht das Unternehmen Dominion Voting Systems im Mittelpunkt der Kritik über Wahlfälschungen.

Bei den verschiedenen Anhörungen zum Thema vermeintlicher Wahlbetrug in Pennsylvania, Arizona, Michigan und Georgia berichten Zeugen immer wieder über Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Stimmen mit den Dominion Wahlmaschinen.

Die Maschinen von Dominion seien leicht zu hacken. Sie verfügen über eingebaute Funktionen, die es den Betreibern ermöglichen, die Ergebnisse zu manipulieren. So lauten die Aussagen von Zeugen und Experten, die eidesstattliche Erklärungen unterschrieben haben.

Dominion bestreitet kategorisch alle Anschuldigungen.

Dominions Finanzquelle

Und nun belastet eine neue Information das in Kanada gegründete Technologieunternehmen. Es geht um die Finanzquelle Dominions Muttergesellschaft.

Am 08. Oktober 2020 bekam Dominions Muttergesellschaft Staple Street Capital 400 Millionen US-Dollar. Der Geldgeber von dieser hohen Summe ist UBS Securities. Wenn man von dem Namen UBS hört, denkt man automatisch an die Schweizer Großbank UBS mit Sitz in Zürich. Nun, UBS Securities steht zwar unter dem Dach von UBS, jedoch ist sie eine chinesische Investmentbank mit Sitz in Peking. Diese Entdeckung wirft eine Frage auf: Ist die chinesische Regierung der Big Boss hinter der Firma Dominion?

„Verschwörung“ zwischen ausländischen Regierungen, Wahlbeamten und Herstellern von Wahlsoftware

Bei der diesjährigen US-Präsidentschaftswahl sind Wahlmaschinen und Software von dem Unternehmen Dominion Voting Systems in 28 US-Bundesstaaten zum Einsatz gekommen. Darunter sind auch alle wichtigen „schwankenden Staaten“, wie Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania und Wisconsin.

Bei einer Anhörung über die Wahl in Pennsylvania sagte der pensionierte Armee-Oberst Phil Waldron, dass die in den Vereinigten Staaten verwendeten Wahlmaschinen zur Wahlmanipulation gebaut seien.

Eine freie Mitarbeiterin von Dominion und ein Wahlbeobachter in Detroit, Michigan, haben eidesstattliche Erklärungen abgegeben. Demnach waren die Wahlmaschinen mit dem Internet verbunden, was offiziell untersagt ist. Dadurch waren sie anfällig für Hackerangriffe.

In ihren Klagen und öffentlichen Erklärungen hat die US-Rechtsanwältin Sidney Powell eine mögliche Verschwörung zwischen ausländischen Regierungen, Wahlbeamten und Herstellern von Wahlsoftware angedeutet. Und Ziel dieser Verschwörung war: Stimmen von Trump zu Biden zu verschieben.

In Georgia gab es einen Kampf um die Spurensicherung. Ein Richter erließ gleich drei Notverordnungen hintereinander, damit die Spuren und Daten auf den Wahlmaschinen der US-Wahl nicht gelöscht oder verändert werden.

Zensur auf Twitter über Berichte zur Geldquelle

Am 1. Dezember gab es eine Nachzählung der Stimmzettel in Fulton County in Georgia. Dort habe eine unbekannte Person einen Server von Dominion Voting Systems entwendet. Das berichtete Anwältin Sidney Powell in einem Fernseh-Interview. Wo der Server nun geblieben ist, weiß keiner.

Nach dem Motto: Folge dem Geld, dann kommst du näher an die Wahrheit, hat der berühmte US-Rechtsanwalt Lin Wood letzte Woche auf Twitter geschrieben.

Die Wahrheit ist unumstößlich. Folgen Sie dem Geld.“

Am 01. Dez. fegte eine Nachricht über die Verbindung zwischen Dominions Muttergesellschaft und der chinesischen Joint-Venture-Invenstmentfirma UBS Securities wie ein Lauffeuer durchs Internet.

In einem Tweet schrieb disclose.tv:

Die Muttergesellschaft von Dominion Voting Systems erhielt 400 Millionen Dollar von einer Investitionsbank in der Schweiz, die sich zu 75% im Besitz der chinesischen Regierung befindet.“

Der wirtschaftspolitischer Berater, Prof. Peter Navarro, hat den Tweet geteilt, musste aber kurze Zeit danach feststellen, dass der originale Tweet von Twitter gelöscht wurde.

Navarro schrieb auf Twitter:

„Es sieht so aus, dass ein legitimer Tweet, der die Verbindung zwischen einem Wahlmaschinen-Lieferanten und der Kommunistischen Partei Chinas zeigt, von der Plattform entfernt wurde. Das ist die traurige Welt, in der wir leben – unsere Social-Media-Oligarchen haben die Taktik der Internet-Firewall von China übernommen.“

Seems like a legitimate tweet financially linking a voting machine vendor to the CCP got deplatformed. This is the sad world we are living in — our social media oligarchs have embraced the tactics of the Great Firewall of China.

Beteiligungsstruktur – Wer steckt hinter UBS Securities?

Auf der Webseite der US-Börsenaufsicht U.S. Securities and Exchange Commission sieht man einen Eintrag über einen Geldtransfer vom 08. Okt. dieses Jahres. Darauf steht, dass Staple Street Capital 400 Mio. US-Dollar von der UBS Securities bekommen hat.

UBS AG ist eine Schweizer Großbank. Jedoch steht die Investmentbank UBS Securities unter dem Dach der UBS AG. Und die UBS Securities hat wiederum ihren Sitz in Beijing.

Auf ihrer offiziellen Webseite steht:

First foreign-invested fully-licensed securities firm in China, 51% owned by UBS AG“

Sie ist „die erste ausländisch investierte Wertpapierfirma in China mit Volllizenz, zu 51% im Besitz der UBS AG.“

UBS Securities ist im Jahr 2006 gegründet worden. Ihr Vorgänger war die Beijing Securities, die stark verschuldet war. 2006 wurde UBS Securities als eine Joint-Venture-Firma in China gegründet. Teilhaber sind: Beijing Guoxiang, UBS AG, China Construction Bank investment securities, China State Development & Investment Corporation, COFCO Group, Internationale Finanz-Corporation (IFC) usw.

Im Mai 2007 ging UBS Securities in Betrieb. Zu dieser Zeit besaß die UBS AG lediglich 20% Anteile. Andere Anteile besaßen die Internationale Finanz-Corporation mit 4,99%, Beijing Guoxiang mit 33%, Guangdong Provincial Communication Group Company mit 14,01%, China Guodian mit 14% und COFCO mit 14%. Die gesamten Anteile der chinesischen Firmen lagen also insgesamt bei 75%.

Bei diesem hohen Prozentsatz ist es ganz klar, dass es sich hier um ein Unternehmen handelt, dass von chinesischen Staatsfirmen dominiert ist.

2014 hat UBS AG die Anteile der Internationalen Finanz-Corporation gekauft. Somit steigt ihr Anteil auf 24,99%.

Im Oktober 2018 gab es wieder eine Änderung. COFCO hat ihre Anteile von 14% und China Guodian 12,01% an UBS abgegeben. Das sind insgesamt 26,01%. UBS hatte 24,99% der Anteile. Nun erreicht UBS einen Anteil von insgesamt 51%.

Daran erkennen wir den Entwicklungsprozess des 100% chinesischen Staatsunternehmen Beijing securities. Innerhalb von 16 Jahren entwickelte es sich zuerst zu einem von chinesischen Unternehmen dominierten Joint-Venture und dann zu einem Joint-Venture, das zu 51% zu einem ausländischen Unternehmen gehört. Allerdings ist der chinesische Einfluss in diesem Unternehmen immer noch sehr groß.

Warum die chinesischen Firmen ihre Anteile an UBS AG verkauft haben, so dass die UBS securities nach Außen hin eher nach einem westlichen Unternehmen aussieht, wissen wir nicht. Was klar ist, ist dass diese Änderung in der Beteiligungsstruktur UBS Securities ermöglicht, als ein westliches Unternehmen bei internationalen Geschäften aufzutreten. Unter dem Mantel eines westlichen Unternehmens hat es die chinesische Regierung viel einfacher, Einkäufe mit strategischer Bedeutung zu tätigen. Das ist auch der Grund, warum der US-Rechtsanwalt Lin Wood gewarnt hat, dass die Firma Dominion Voting Systems im Prinzip im Besitz der chinesischen Regierung ist.

Dominion, Staple Street Capital und die Carlyle Group

Lasst uns jetzt kurz schauen, welche Verbindung es zwischen Dominion und seiner Muttergesellschaft Staple Street Capital gibt.

Im Juli 2018 wurde Dominion von Staple Street Capital mit Sitz in New York gekauft.

Mitbegründer von Staple Street Capital, Stephen D. Owens, war 1998 bis 2009 Geschäftsführer der Carlyle Group mit Sitz in Washington, D.C..

Die Carlyle Group ist weltweit eine der größten privaten Beteiligungsgesellschaften.

Die chinesische staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete folgendes:

„The Carlyle Group has been active in China for 20 years, and is by far the largest global PE investor in the country.“

„Die Carlyle Group ist seit 20 Jahren in China aktiv und ist der bei weitem größte globale Private Equity-Investor des Landes.“

Die Carlyle Group wird oft Club der Präsidenten genannt. Schon in den 90er Jahren beteiligt sich George Soros an der Carlyle Group.

Die Zeit als Stephen D. Owens als Geschäftsführer für die Carlyle Group arbeitete, war gerade die Zeit, als die Carlyle Group in China besonders aktiv war.

Bezug zur KP Chinas: Guten Freunden tut man einen Gefallen

Jeder, der sich mit China auskennt, weiß: Wer in China große Geschäfte machen will, der muss gute Beziehungen zu den Partei-Funktionären auf unterschiedlichen Ebenen pflegen. Ohne ein sogenannter „guter Freund“ der KP Chinas zu sein, hat ein Ausländer keine Chance auf dem chinesischen Markt.

Demnach weiß jeder China-Kenner, dass wenn die KP-Führung in China einen sogenannten „Guten Freund“, einen Geschäftspartner um einen Gefallen bittet, dieser sofort springen soll. Und zu den Gefälligkeiten könnte z.B. auch gehören, eine Wahlmaschinenfirma zu kaufen.

Und mit diesem Hintergrundwissen über die Entwicklungsgeschichte der UBS Securities, würde man sich nun wahrscheinlich fragen, warum die UBS Securities ausgerechnet drei Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl 400 Mio. US-Dollar an die Muttergesellschaft von Dominion Votings Systems gezahlt hat?

Inwiefern hat Dominion Voting Systems mit China zu tun?

Noch gibt es keine stichhaltigen Beweise dafür, dass die UBS Securities durch Staple Street Capital und Dominion die US-Wahlen direkt beeinflusst hat. Jedoch haben allein die finanziellen Verbindungen zwischen diesen Firmen viele Fragen aufgeworfen.

Was wir jedoch inzwischen wissen, ist, dass es mehrere Indizien gibt, die auf die China-Verbindung der Firma Dominion hinweisen.

In der Klageschrift gegen Wahlbetrug, die Sidney Powell in Georgia eingereicht hat, steht: „Agenten böswilliger Akteure, wie China und Iran, haben auf die von Dominion-Maschinen verwendete Software zugegriffen, um Wahlen zu überwachen und zu manipulieren.“

Der Geschäftsführer von Dominion Voting System, John Poulous, gab bei einer Anhörung zu, dass ein Teil der Hardware-Komponenten aus China stammen.

Laut einem Bericht der US-Amerikanischen Medienfirma National Pulse war Andy Huang, Core Infrastructure Manager of Information Technology bei Dominion Voting Systems, zuvor ein Mitarbeiter der China Telecom. China Telecom ist ein chinesisches Staatsunternehmen und wurde vom US-Verteidigungsministerium als Unternehmen eingestuft, das seit über zwei Jahrzehnten mit dem Militär des Landes zusammenarbeitet.

Dieser Gastbeitrag wird vom Youtube-Kanal Leas Einblick zur Verfügung gestellt, es fand keine redaktionelle Änderung durch Epoch Times statt.