US-Wahl: Das sagte Trump auf der Pressekonferenz im Weißen Haus am 5. November

US-Präsident Donald Trump sprach am 5. November im Weißen Haus vor Anwesenden der Presse, um, wie er selbst sagt, "das amerikanische Volk über unsere Bemühungen zum Schutz der Integrität unserer sehr wichtigen Wahl im Jahr 2020 auf den neuesten Stand" zu bringen. Hier lesen Sie seine Rede im Wortlaut in deutscher Übersetzung.

Guten Abend. Ich möchte das amerikanische Volk über unsere Bemühungen zum Schutz der Integrität unserer sehr wichtigen Wahl im Jahr 2020 auf den neuesten Stand bringen. Wenn Sie die legalen Stimmen zählen, gewinne ich leicht. Wenn Sie die illegalen Stimmen zählen, können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen. Wenn Sie die Stimmen zählen, die zu spät gekommen sind, schauen wir sehr stark auf sie, aber es kamen viele Stimmen zu spät.

Ich habe bereits viele kritische Staaten entscheidend gewonnen, darunter massive Siege in Florida, Iowa, Indiana, Ohio, um nur einige zu nennen. Wir haben diese und viele andere Siege trotz historischer Wahlbeeinflussung durch große Medien, großes Geld und große Technologie errungen. Wie alle gesehen haben, gewannen wir mit historischen Zahlen, und die Meinungsforscher haben sich wissentlich geirrt. Sie haben sich wissentlich geirrt. Wir hatten Umfragen, die so lächerlich waren, und jeder wusste es damals.

Es gab keine blaue Welle, die sie vorhergesagt hatten. Sie dachten, es würde eine große blaue Welle geben. Das war falsch. Das geschah aus Gründen der Unterdrückung. Aber stattdessen gab es eine große rote Welle, und das wurde von den Medien auch richtig erkannt. Sie waren, glaube ich, sehr beeindruckt, aber das war im Nachhinein. Das nützt uns nichts.

Wir haben den Senat beibehalten, obwohl wir doppelt so viele Sitze zu verteidigen hatten wie die Demokraten. Und das in Staaten mit viel Wettbewerb. Wir haben mit dem Senat einen fantastischen Job gemacht. … wir sind sehr stolz auf das, was dort geschehen ist. Wir hatten viel mehr Sitze zu verteidigen. Sie haben fast 200 Millionen Dollar allein für Senatswahlen in South Carolina und Kentucky ausgegeben, zwei Rennen und insgesamt Hunderte von Millionen Dollar gegen uns.

Auf nationaler Ebene waren die Hauptgeldgeber unserer Gegner Wall Street-Banker und Sonderinteressen. Unsere wichtigsten Geldgeber waren Polizeibeamte, Landwirte und Bürger des täglichen Lebens. Doch zum ersten Mal überhaupt verloren wir in diesem Haus null Rennen. Ich habe heute mit Kevin McCarthy gesprochen. Er sagte, er könne es nicht glauben. Null, sehr ungewöhnliche Sache, null, und tatsächlich haben wir viele neue Sitze gewonnen, und ich glaube, es sind noch viele weitere auf dem Weg.

Dies war auch das Jahr der republikanischen Frau. Es wurden mehr republikanische Frauen in den Kongress gewählt als je zuvor. Das ist eine große Leistung. Ich habe in 60 Jahren den größten Anteil an nicht-weißen Wählern aller Republikaner gewonnen, einschließlich einer historischen Zahl von Latino-Wählern, Afroamerikanern, Asiaten und Indianern. Die größte jemals in unserer Geschichte. Wir haben unsere Partei um 4 Millionen Wähler vergrößert. Die höchste Wahlbeteiligung in der Geschichte der Republikanischen Partei.

Die Demokraten sind die Partei der großen Geldgeber. Die großen Medien, die große Technologie, so scheint es, und die Republikaner sind die Partei der amerikanischen Arbeiter geworden, und das ist geschehen. Und wir sind auch, glaube ich, die Partei der Inklusion. Wie nun jeder erkennt, waren die Media-Umfragen eine Wahlbeeinflussung im wahrsten Sinne des Wortes, durch mächtige Sonderinteressen.

Diese wirklich gefälschten Umfragen, ich muss sie als gefälschte Umfragen bezeichnen …, waren dazu gedacht, unsere Wähler zu Hause zu halten, die Illusion von Dynamik für Herrn Biden zu erzeugen und die Möglichkeit zur Geldbeschaffung für die Republikaner zu verringern. Sie waren das, was man Unterdrückungsumfragen nennt, das weiß jetzt jeder, und sie wurden nie in dem Maße eingesetzt, wie bei dieser letzten Wahl.

Um nur einige Beispiele zu nennen: Am Tag vor der Wahl hatte Quinnipiac Joe Biden in Florida um fünf Punkte Vorsprung gesehen. Und/Aber sie lagen um 8,4 Punkte zurück, und ich habe Florida leicht, problemlos gewonnen. Ich verlor also Florida um sehr viel und gewann am Ende Florida um sehr viel. Ansonsten waren sie sehr genau.

Sie sahen ihn in Ohio mit vier Punkte Vorsprung, und sie lagen um 12,2 Punkte zurück, und ich habe auch Ohio, den großen Bundesstaat Ohio, sehr leicht gewonnen. Und in der Washington Post hieß es: „In Wisconsin hat Biden 17 Punkte gewonnen“, und im Grunde war es ausgeglichen. Sie lagen um etwa 17 Punkte zurück, und sie wussten, dass sie nicht dumm sind. Das wussten sie. Unterdrückung.

Im Präsidentschaftswahlkampf stehen nur noch wenige Staaten zur Entscheidung an. Der Wahlapparat dieser Staaten wird in allen Fällen von Demokraten geführt. Wir gewannen eigentlich an allen wichtigen Orten, und dann wurden unsere Zahlen auf wundersame Weise im Geheimen vernichtet, und sie ließen keine rechtlich zulässigen Beobachter zu.

Wir sind in einigen Fällen vor Gericht gegangen, und wir konnten die Beobachter einschalten. Und als die Beobachter dort ankamen, wollten sie, dass sie 60, 70 Fuß, 80 Fuß, 100 Fuß [Anm. d. Red. ca. 18 bis 30 Meter] entfernt oder außerhalb des Gebäudes Leute innerhalb des Gebäudes beobachten konnten. Wir haben einen Fall gewonnen, einen großen Fall, und wir haben noch andere Fälle.

Es gibt viele Rechtsstreitigkeiten, sogar über unsere Rechtsstreitigkeiten hinaus. Es gibt generell eine enorme Menge an Rechtsstreitigkeiten, weil dieser Prozess so unfair war, und das habe ich vorausgesagt. Ich spreche schon seit langem von der Briefwahl. Es hat unser System wirklich zerstört. Es ist ein korruptes System, und es macht die Menschen korrupt, auch wenn sie nicht von Natur aus korrupt sind, aber sie werden korrupt. Es ist zu einfach. Sie wollen herausfinden, wie viele Stimmen sie brauchen, und dann scheinen sie in der Lage zu sein, sie zu finden. Sie warten und warten, und dann finden sie sie, und das sieht man in der Wahlnacht.

Wir hatten bei der Abstimmung in North Carolina einen großen Vorsprung, eine ungeheure Anzahl von Stimmen, und wir liegen immer noch weit vorne, aber nicht so weit, weil sie plötzlich Stimmzettel finden. „Oh, wir haben ein paar Briefwahlzettel.“ Es ist erstaunlich, wie einseitig auch diese Briefwahlzettel sind. Ich weiß, dass es angeblich zum Vorteil der Demokraten sein soll, aber in allen Fällen sind sie so einseitig.

Wir sind in Pennsylvania um fast 700.000 Stimmen gestiegen. Ich habe Pennsylvania mit großem Vorsprung gewonnen. Ich glaube, sie sagten, dass wir jetzt um 90.000 Stimmen gestiegen sind und dass sie weiter und weiter und weiter kommen werden. Sie finden sie überall und sie wollen nicht, dass wir Beobachter haben. Obwohl wir ein Gerichtsverfahren gewonnen haben, sagte der Richter: „Sie müssen Beobachter haben. Auch in Georgia … Und sie gehen in Berufung, gehen sie tatsächlich in Berufung. Wir wollen …. , dass die Leute zuschauen, und wir wollen Beobachter, und sie legen tatsächlich Berufung ein, was interessant ist. Ich frage mich, warum sie Berufung einlegen würden? Alles, was wir wollen, ist, dass die Leute zuschauen, wie sie die Stimmzettel ausfüllen.

Auch in Georgia habe ich viel, viel gewonnen, mit einem Vorsprung von über 300.000 Stimmen in der Wahlnacht in Georgia. Übrigens wurde ich geschwächt, und jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich von einem großen Sieg zu einem kleinen Rückstand kommen werde.

In Georgia platzte ein Rohr an einem weit entfernten Ort, völlig unabhängig vom Ort des Geschehens, und sie hörten vier Stunden lang auf zu zählen. Und viele Dinge geschahen. Der Wahlapparat in Georgia wird von Demokraten geleitet. Auch in Michigan hatten wir Margen von 300.000. Wir waren in Michigan weit oben, haben den Staat gewonnen. Und in Wisconsin haben wir uns ebenfalls fantastisch geschlagen, und das wurde abgeschwächt. Das Ergebnis wurde in jedem Fall abgeschwächt.

Heute sind wir auf dem Weg zum Sieg in Arizona. Wir brauchen wohl nur noch 55% der verbleibenden Stimmen zu bekommen, 55% Marge, und das ist eine Marge, die wir deutlich übertroffen haben. Wir werden sehen, was daraus wird, aber wir sind auf dem Weg, in Arizona gut abzuschneiden. Unser Ziel ist es, die Integrität der Wahl zu verteidigen. Wir werden nicht zulassen, dass die Korruption eine so wichtige Wahl oder irgendeine Wahl auf diese Weise unterminiert. Und wir können nicht zulassen, dass irgendjemand unsere Wähler zum Schweigen bringt und Ergebnisse produziert.

Ich habe noch nie, ich habe lange Zeit viele öffentliche Dinge getan, ich habe noch nie etwas erlebt, das so inspirierend war, dass Leute angerufen, geredet, uns Dinge geschickt haben. Ich habe noch nie eine solche Liebe und Zuneigung und einen solchen Geist gesehen … Die Menschen wissen, was geschieht, und sie sehen, was geschieht, und zwar direkt vor ihren Augen, und es gibt viele Fälle, über die in Kürze berichtet werden wird.

Es gibt gewaltige Rechtsstreitigkeiten, und dies ist ein Fall, in dem sie versuchen, eine Wahl zu stehlen. Sie versuchen, eine Wahl zu manipulieren, und das können wir nicht zulassen. Detroit und Philadelphia, die als zwei der leicht korruptesten politischen Orte unseres Landes bekannt sind, können nicht dafür verantwortlich sein, den Ausgang eines Präsidentschaftswahlkampfes, eines sehr wichtigen Präsidentschaftswahlkampfes, zu manipulieren.

In Pennsylvania sind die Demokraten vor den Obersten Gerichtshof des Staates gegangen, um zu versuchen, unsere Wahlbeobachter zu verbieten, und zwar sehr energisch. Jetzt haben wir den Fall gewonnen, aber sie machen weiter. Sie wollen niemanden da drin haben. Sie wollen niemanden, der sie bei der Auszählung der Stimmzettel beobachtet, und ich kann mir nicht vorstellen, warum. Es gibt absolut keinen legitimen Grund, warum sie nicht wollen, dass Leute diesen Prozess beobachten, denn wenn er in Ordnung ist, sollten sie stolz darauf sein. Stattdessen versuchen sie offensichtlich, Betrug zu begehen. Das steht außer Frage.

In Philadelphia wurden die Beobachter weit weg, sehr weit weg gehalten. So weit, dass die Leute mit Ferngläsern versuchen zu sehen, und es sind enorme Probleme entstanden. Sie haben Papier an alle Fenster geklebt, so dass man nicht hineinsehen kann, und die Leute, die verbannt wurden, sind sehr unglücklich und werden etwas gewalttätig.

Der Elfte Bezirk entschied, dass in Georgia die Stimmen … bis zum Wahltag abgegeben werden sollten, was nicht der Fall war. Die Stimmen kamen nach dem Wahltag herein. Und sie hatten bereits eine Entscheidung, dass die Stimmen bis zum Wahltag vorliegen müssen. Soweit ich weiß, sollten die Stimmen bis zum Wahltag vorliegen, und das haben sie nicht getan. Demokratische Funktionäre haben nie geglaubt, dass sie diese Wahl ehrlich gewinnen könnten, das glaube ich wirklich. Deshalb haben sie die Briefwahlen durchgeführt, wo es enorme Korruption und Betrug geben kann.

Deshalb haben sie zig Millionen unaufgeforderte Stimmzettel ohne jegliche Verifizierungsmaßnahmen verschickt, und ich habe allen gesagt, dass diese Dinge passieren werden, weil ich es gesehen habe. Ich habe viele verschiedene Wahlen beobachtet, bevor sie sich zu dieser großen, massiven Wahl entschlossen, bei der Zehnmillionen von Stimmzetteln an alle verschickt wurden. In vielen Fällen völlig unaufgefordert.

Dies war in der amerikanischen Geschichte beispiellos. Dies war beabsichtigt. Trotz jahrelanger Behauptungen, sich um die Wahlsicherheit zu kümmern, weigern sie sich, irgendeine Anforderung zur Überprüfung von Unterschriften und Identitäten aufzunehmen oder auch nur festzustellen, ob sie wahlberechtigt oder nicht wahlberechtigt sind. Die Leute gehen da rein, sie haben keine Ahnung. Sie nehmen nur die Zahlen auf. Sie schreiben Dinge auf, die Arbeiter, und tun eine Menge schlimmer Dinge. Und es kommen viele Informationen und Rechtsstreitigkeiten auf uns zu, die selbst Sie aufrütteln werden, und Sie haben das alles schon gesehen.

Die Beamten, die die Auszählung in Pennsylvania und anderen Schlüsselstaaten überwachen, sind alle Teil einer korrupten demokratischen Maschinerie, über die Sie geschrieben haben. Und seit langer Zeit schreiben Sie über die korrupte demokratische Maschinerie. Ich bin dort zur Schule gegangen und weiß eine Menge darüber. Es hat sich seit langer Zeit nicht verändert und hat sich wirklich nicht verändert. Es ist schlimmer geworden.

In Pennsylvania haben Partisanen-Demokraten zugelassen, dass die Stimmzettel im Bundesstaat drei Tage nach der Wahl entgegengenommen wurden, und wahrscheinlich noch viel mehr als das, und sie zählen die Stimmzettel auch ohne Poststempel und ohne jegliche Identifizierung aus. Man hat also keine Stempel, man hat keinen Beweis.

Es gab eine Reihe beunruhigender Unregelmäßigkeiten im ganzen Land. Unserer Kampagne wurde der Zugang zur Beobachtung jeglicher Zählungen in Detroit verweigert. Detroit ist ein anderer Ort, und ich würde nicht sagen, dass Detroit den besten Ruf für Wahlintegrität hat. Wahlhelfer in Michigan haben Stimmzettel vervielfältigt. Aber als unsere Beobachter versuchten, die Aktivität in Frage zu stellen, sprangen diese Wahlhelfer vor die Freiwilligen, um ihre Sicht zu blockieren, so dass sie nicht sehen konnten, was sie taten, und es wurde ein wenig gefährlich.

… in Detroit verdeckten sie bei der Auszählung der Stimmen die Fenster wieder mit großen Pappstücken, und so wollte man den Auszählungsbereich schützen und blockieren. Sie wollten nicht, dass irgendjemand die Auszählung sah, obwohl es sich dabei um Beobachter handelte, die eigentlich als legale Beobachter dort sein sollten.

In Detroit gab es stundenlange unerklärliche Verzögerungen bei der Abgabe vieler Stimmen zur Auszählung. Die letzte Gruppe traf erst um 4:00 Uhr morgens ein. Und obwohl die Wahllokale um 20:00 Uhr schlossen, brachten sie sie also rein, und die Leute kamen an, ohne dass jemand wusste, woher sie kamen.

Donald Trump: (14:06 Min.)

Man hat uns auch den Zugang zu Beobachtungen an kritischen Orten in Georgia verweigert. In mehreren Swing-Staaten wurde die Auszählung in der Wahlnacht stundenlang gestoppt. Die Ergebnisse wurden den wichtigsten von den Demokraten betriebenen Orten vorenthalten, um erst später zu erscheinen, und sie tauchten mit Sicherheit auf, und sie trugen alle den Namen Biden oder fast alle. Ich glaube, fast alle. Sie trugen alle den Namen Biden, was etwas seltsam ist.

Ich fordere Joe und jeden Demokraten auf, klarzustellen, dass sie nur legale Abstimmungen wollen, weil sie von Abstimmungen sprechen, und ich denke, sie sollten das Wort legale, legale Abstimmungen verwenden. Wir wollen, dass jede legale Stimme gezählt wird, und ich will, dass jede rechtmäßige Stimme gezählt wird. Wir wollen Offenheit und Transparenz, keine geheimen Auszählungsräume, keine geheimen Stimmzettel, keine illegalen Stimmen, die nach dem Wahltag abgegeben werden. Es gibt den Wahltag, und die Gesetze sind in dieser Hinsicht sehr streng. Sie haben einen Wahltag, und sie wollen nicht, dass die Stimmen nach dem Wahltag abgegeben werden, und sie wollen, dass der Prozess ehrlich abläuft. Das ist so wichtig.

Wir wollen eine ehrliche Wahl, und wir wollen eine ehrliche Auszählung, und wir wollen ehrliche Leute, die dort hinten arbeiten, denn es ist eine sehr wichtige Arbeit. Auf diese Weise wird dieses Land also gewinnen. Auf diese Weise werden die Vereinigten Staaten gewinnen, und wir glauben, dass wir die Wahl sehr leicht gewinnen werden. Wir glauben, dass es eine Menge Rechtsstreitigkeiten geben wird, weil wir so viele Beweise haben, so viele Beweise, und es wird vielleicht vor dem höchsten Gericht des Landes enden, wir werden sehen. Aber wir glauben, dass es eine Menge Rechtsstreitigkeiten geben wird, weil wir nicht zulassen können, dass uns auf diese Weise eine Wahl gestohlen wird.

Und ich sage Ihnen: Kleine Wahlen waren eine Katastrophe. Kleine, sehr einfach zu handhabende Wahlen waren katastrophal. Dies ist eine groß angelegte Version, und sie wird jeden Tag schlimmer und schlimmer. Wir hören Geschichten, …, absolute Horrorgeschichten, und wir können nicht zulassen, dass dies den Vereinigten Staaten von Amerika passiert.

Es geht nicht darum, wer gewinnt, Republikaner, Demokrat, Joe, ich selbst. Wir können nicht zulassen, dass unserem Land das passiert. Wir dürfen nicht in Schande geraten, wenn so etwas passiert. Es wird sich also hoffentlich aufklären. Vielleicht bald, ich hoffe bald, aber es wird wahrscheinlich einen Prozess durchlaufen, einen juristischen Prozess. Und wie Sie wissen, habe ich bestimmte Staaten beansprucht, und er beansprucht Staaten, und wir können beide die Staaten beanspruchen, aber letztlich habe ich das Gefühl, dass die Richter entscheiden müssen. Aber es hat eine Menge Blödsinn gegeben, und das können wir in unserem Land nicht hinnehmen. Ich danke Ihnen vielmals. (nmc)

Unsere Buchempfehlung

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er – verborgen oder offen – auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit: Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen.

Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich - einer zehrenden Krankheit gleich - an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke.

In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten „Retter“, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus, bis hin zur Globalisierungsbewegung. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]